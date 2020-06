कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र को चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ जैसी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाके अलीबाग में पहुंचा जिसके चलते यहां 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से हवाएं चली और तेज बारिश भी हुई। इस दौरान कई पेड़ तथा बिजली के खंभे धराशायी हो गए हैं। इतना ही नहीं, तूफान के बीच एक कार्गो विमान एयरपोर्ट पर फिसल गया। इसके बाद विमान को रनवे से हटाया गया।यह कार्गो प्लेन बेंगलुरु से आया था।

जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने कहा कि चक्रवात से रायगढ़ से 87 किलोमीटर दूर श्रीवर्धन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।कलेक्टर ने कहा, ‘‘तेज हवाओं से श्रीवर्धन और अलीबाग में कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं।’’ उन्होंने कहा कि अभी तक 13,541 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने (रायगढ़ में) तटीय क्षेत्र के पास के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले 62 गांवों की पहचान की है और वहां अतिरिक्त एहतियात बरत रहे हैं।’’

