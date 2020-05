कोरोना वायरस के बीच लागू लॉकडाउन की इस घड़ी में मानवता और विश्वास की भी परीक्षा हो रही है। मजदूर सिर्फ हालात के ही नहीं बल्कि मालिकों के गैरजिम्मेदाराना रवैये के भी मारे हुए हैं। एक तरफ जहां मजदूर घर पहुंचे की लालसा में हादसों और भूख प्यास से दम तोड़ रहे हें वहीं ऐसे हालात में मजदूरों का मलिकों से भरोसा भी टूट रहा है।

कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान से पैदल चले मजदूरों की सामने आई है जहां उनका मालिकों से भरोसा उठ चुका है। राजस्थान से बिहार के लिए निकले इन मजदूरों की कहानी दर्दनाक है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने इन मजदूरों से बातचीत की है और वीडियो साझा किया है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बता रहे हैं कि वह 1300 किलोमीटर पैदल अपने घर जा रहे हैं। किसी को झारखंड जाना है किसी को बिहार के रोहतास जाना है। जब इन मजदूरों को ट्रेन के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमें ट्रेन मिली। हम ऐसे ही पैदल चलते जाएंगे।

@BDUTT this is the best video report on the breakdown of trust between workers and owners…thanks for this and so many other bulletins. Awesome work. https://t.co/fiaHhLs3Hk

— Saba Naqvi (@_sabanaqvi) May 8, 2020