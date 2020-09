कोरोना वायरस महामारी के बीच स्वास्थकर्मी जी जान से लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। कोरोना वॉरियर भले ही लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हों लेकिन उन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा हाल देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल हिंदू राव का है। डॉक्टर्स सोशल मी़डिया पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं लेकिन प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है।

यहां डॉक्टरों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। सिस्टम की बदहाली से मजबूर डॉक्टरों ने ऑनलाइन कैंपेन विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। अस्तपाल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनर सेक्रेटरी डॉ. सागर दीप का कहना है कि डॉक्टर्स ऐसे ही अपनी फोटो सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन में पोस्ट करते रहेंगे जबतक उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं इसके बाद भी उनको सैलरी नहीं दी जा रही है।

Doctors on COVID duty at Delhi’s Hindu Rao hospital, not paid salary for 3 months, protest against North MCD administration. As they take protest online, will regularly post pictures with such texts— ‘Doctors on Covid duty, Unpaid Day… day will be updated. @IndianExpress pic.twitter.com/UsSyMQZy2s

— Abhinav Rajput (@Abhinavrt) September 29, 2020