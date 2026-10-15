अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके और सीजेपी को अमेरिकियों से फंडिंग मिल रही है। इसके बाद अभिजीत दीपके ने इसका जवाब दिया और कहा कि दूसरे देश के लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? अभिजीत के जवाब के बाद एक बार फिर से अमेरिकी सिंगर ने X पर एक पोस्ट किया है। सिंगर ने अभिजीत को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठे और एक सकारात्मक आवाज बनें- सिंगर

मैरी मिलबेन, “अरे अभिजीत, सच सबको आज़ाद करता है और आपको भी। सच यह है- जब आप सफल नहीं होंगे, तो ये अमेरिकी दानदाता आपको तुरंत छोड़ देंगे। आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि गैर-कानूनी काम कभी सफल नहीं होते। इसके बजाय अपनी अमेरिकी शिक्षा और टैलेंट का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक आवाज बनें। सही काम करने की आपकी हिम्मत का सच आपके अगले कदमों में दिखेगा। पीएम मोदी को अमेरिकी समर्थन की जरूरत नहीं है। उनके पास 1.5 अरब शानदार भारतीय नागरिक हैं जो उनका समर्थन करते हैं और 25 सालों से करते आ रहे हैं- 12 साल PM के तौर पर, लगातार तीन कार्यकाल। और 2029 में भी करेंगे, यही सच है।”

Oh dear @abhijeet_dipke, the truth sets everybody free. Even you. And here’s the truth: these US donors will drop you like a hot cake when you don’t succeed. And you won’t, because lawlessness never wins. Instead, take your U.S. education, talent, and use it for good. Sit down… https://t.co/kdnZJCyoLp — Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026

अभिजीत ने दिया था जवाब

जब अमेरिकी सिंगर ने अभिजीत दीपके पर आरोप लगाया था, तब सीजेपी के फाउंडर ने जवाब देते हुए कहा था, “मोदी अपने ही देश के लोगों को बदनाम करने के लिए अमेरिकियों का सपोर्ट क्यों मांग रहे हैं?विदेशी नागरिकों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का हक किसने दिया? हम अपने मसलों से निपटने में पूरी तरह काबिल हैं। हमें अपने देश के मामलों में बाहरी लोगों के दखल की जरूरत नहीं है।”

अमेरिकी सिंगर ने लगाया था विदेशी फंडिंग का आरोप

अमेरिकी सिंगर ने एक X पोस्ट में आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, “भारत के सभी खूबसूरत युवा देशभक्तों के लिए- यह चुप रहने का समय नहीं है। अभिजीत दीपके और सीजेपी को अमेरिकी डोनर्स फंड कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में आपके भविष्य के खिलाफ हैं। डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों। आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा की है, 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर, लगातार तीन बार चुने गए, मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इन चुनिंदा डोनर्स का दुनिया भर में एक पैटर्न है- कंजर्वेटिव ग्लोबल नेताओं को टारगेट करें, देश से यूएस में पढ़े-लिखे किसी व्यक्ति को ढूंढें, उन्हें रेडिकल बनाएं, उन्हें देश वापस भेजें, और उन्हें अराजकता और तबाही शुरू करने के लिए फंड दें। उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है लेकिन देश के विकास और शासन पर असर डाला है।”

अमेरिकी सिंगर ने कहा कि यह भारत में एक नई आवाज़ का समय है, जो भारत की धरती पर पैदा हुई, पली-बढ़ी और पढ़ी-लिखी हो, उठ खड़ी हो, संगठित हो, और कॉकरोच पार्टी की विघटनकारी भावना का शांति से विरोध करे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी और आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमेशा एक काउंटर मूवमेंट होना चाहिए। उठो, युवा देशभक्तों! उठो!

यह भी पढ़ें- ‘CJP और INDIA ब्लॉक का आंदोलन एक’ कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का बयान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने बुधवार को किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। दीपके ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके संगठन का आंदोलन और INDIA ब्लॉक का विरोध-प्रदर्शन एक ही मकसद के लिए है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि CJP एक स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता रहेगा और किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बनेगा।