जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से मिलने की जताई उम्मीद, अमेरिका-चीन में जारी तनाव के बीच इस साल के अंत में हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात

जो बाइडेन और शी जिनपिंग नवंबर में एशियाई नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर मिलने की उम्मीद है।

जो बाइडेन और शी जिनपिंग (Source- Indian Express)

चीन के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मिलने की उम्मीद जताई है। सीएनएन ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को बताया कि बीजिंग के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को अभी भी इस साल के अंत में अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मिलने की उम्मीद है। शी जिनपिंग और जो बाइडेन के इस साल नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एशियाई नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जो बाइडेन ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि शी जिनपिंग के साथ बैठक इस शरद ऋतु में होगी। बाइडेन ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस पतझड़ में बाली से हमारी बातचीत जारी रहेगी। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान आया।

