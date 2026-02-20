भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब इस मसले पर दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि तेल को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। इस बारे में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी नहीं दे सकते।

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि हमने देखा है कि भारत ने अपने तेल के स्त्रोतों को विविध बनाया है। तेल को लेकर एक कमिटमेंट है। यह भारत को लेकर नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश रूसी तेल न खरीदे। राष्ट्रपति इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं और वो चाहते हैं कि यह युक्रेन युद्ध रुके और उस क्षेत्र में शांति हो।

मार्को रुबियो आएंगे भारत

सर्जियो गोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अगले कुछ महीनों में भारत की यात्रा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द साइन होने की संभावना है।

इस दौरान गोर ने QUAD को सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समूह बताया। उन्होंने ‘AI इम्पैक्ट समिट’ के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और अमेरिका अपने द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं।

