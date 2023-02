भारत की धरती पर अमेरिकी विमान एफ-35 ने दिखाया दम

भारत की धरती पर पहली बार पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 लड़ाकू विमानों ने दस्तक दी है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

मौका है बंगलुरु में चल रहे 14वें एअरो इंडिया शो का, जहां अमेरिका का एफ-35 लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। युनाइटेड स्टेट्स एअर फोर्स के नवीनतम पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 लड़ाकू विमानों ने एशिया के सबसे बड़े एअर शो ‘एअरो इंडिया’ में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। स्टेल्थ (रडार की पकड़ से बचने में सक्षम), सुपरसोनिक, बहुउद्देशीय ‘एफ-35ए लाइटनिंग टू’ और ‘एफ-35ए ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर’ ने बंगलुरु के वायु सेना स्टेशन येलहंका में पांच दिवसीय एअरो इंडिया और रक्षा प्रदर्शनी में पहली बार प्रदर्शन किया। अमेरिका के उताह में हिल वायुसैनिक अड्डे से यात्रा के बाद, एफ-35ए लाइटनिंग टू टीम ने मंगलवार को अपनी हवाई क्षमताओं के प्रदर्शन के साथ यहां मौजूद लोगों की भीड़ को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अलास्का के ईल्सन वायुसैनिक अड्डे से आए एफ-35ए लाइटनिंग टू को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। एफ-35 के अलावा ‘एफ-16 फाइटिंग फाल्कन’ ने भी हवाई प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एचएएल ने विमान से हटाई बजरंगबली की तस्वीर हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने मंगलवार को हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर (एचएलएफटी)-42 विमान से भगवान हनुमान की तस्वीर हटा दी है। एशिया के सबसे बड़े ‘एअर शो’ के पहले दिन ‘तूफान आ रहा है’ नारे वाली भगवान हनुमान की तस्वीर विमान पर देखी जा सकती थी। एक अधिकारी ने कहा कि एचएलएफटी-42 में भगवान हनुमान की तस्वीर का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विमान की ताकत दिखाना था। अमेरिका ने दो ‘बी-1बी लांसर’ बमवर्षक विमानों को शामिल किया अमेरिकी वायुसेना के दो ‘बी-1बी लांसर’ बमवर्षक विमान मंगलवार को ‘एअरो इंडिया 2023’ में शामिल हुए। ‘द बोन’ नाम से पुकारा जाने वाला बी-1बी लांसर अमेरिका स्थित अपने अड्डों और अग्रिम मोर्चों से विश्वभर में अभियान को अंजाम देने में सक्षम है। यह निर्देशित और गैर-निर्देशित, दोनों तरह के सबसे बड़े पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है तथा इसे अमेरिका की लंबी दूरी के हमलावर बल (वायुसेना) की रीढ़ माना जाता है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram