पंजाब में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, इसी अभियान के दौरान पंजाब की जालंधर पुलिस के हाथों अमेरिका का एक मोस्ट वांटेड अपराधी लग गया। अपराधी की पहचान मंजीत सिंह बेदी के रूप में की गई।

पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने उस पर बड़ा इनाम रखा है। उसका जन्म भारत में हुआ था लेकिन वह अब अमेरिका का नागरिक है।

FBI की मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स लिस्ट में नाम

DGP गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि पंजाब पुलिस ने अमेरिकी नागरिक मंजीत सिंह बेदी को गिरफ्तार किया है। मंजीत का नाम FBI की ‘मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स’ (सबसे ज़्यादा वांछित धोखाधड़ी करने वालों) की लिस्ट में है। मंजीत पर अमेरिकी सरकार के फ़ूड बेनिफिट प्रोग्राम से जुड़े घोटाले को चलाने का आरोप है।

गौरव यादव ने आगे बताया कि जालंधर पुलिस ने पुलिस बेदी को पकड़ा है, जिस पर 1,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी 1.42 करोड़ रुपये का इनाम घोषित है।

कनाडा के रास्ते भाग आया था पंजाब

DGP ने कहा, “मंजीत का नाम अमेरिका में ‘सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम’ (SNAP) के फायदों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में अमेरिका की ‘मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स’ लिस्ट में डाला गया था। आरोप है कि वह कानून से बचने के लिए अप्रैल 2026 में कनाडा के रास्ते भारत भाग आया था।”

5 करोड़ से अधिक का लगाया था चूना

FBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, मंजीत सिंह बेदी अमेरिकी नागरिक हैं। उस पर बेनिफिट्स से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल होने का आरोप है, जिसके जरिए मार्च 2024 और जून 2025 के बीच अमेरिकी सरकार को कम से कम 600,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5.67 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।

वॉशिंगटन में चलाता था दुकान

मंजीत सिंह बेदी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के टैकोमा इलाके में ‘एशियन ग्रोसरी स्टोर’ नाम की एक छोटी किराने की दुकान चलाता था। कहा जाता है कि वह ‘सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम’ (SNAP) के लाभार्थियों को उनके ‘इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर’ (EBT) कार्ड के जरिए राशन बेचता था। लेकिन, राशन बेचने के बजाय, मंजीत पर आरोप है कि वह उनके कार्ड स्वाइप करके उन्हें नकद पैसे दे देते थे और कमाई का आधा हिस्सा खुद रख लेते थे।

वायर फ्रॉड और SNAP बेनिफिट्स में धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद, उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी गई। मंजीत को अपना पासपोर्ट जमा करने और वॉशिंगटन में ही रहने का आदेश दिया गया था। हालाँकि, मंजीत चुपके से बॉर्डर पार करके कनाडा गया और बाद में भारत भाग आया।

21 मई 2026 को अमेरिकी जिला अदालत ने बेदी के खिलाफ गिरफ्तारी का फेडरल वारंट जारी किया। मंजीत पर अमेरिका एजेंसी ने निगरानी की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

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