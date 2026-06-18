फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के एक दिन बाद गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से बातचीत की। सर्जियो गोर भी फ्रांस में थे और बुधवार रात ही लौटे हैं। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान दिया।

अमित शाह ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सुरक्षा के क्षेत्र में, खासकर काउंटर-टेररिज्म और काउंटर-नारकोटिक्स में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत, भारत-U.S. कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोनों देशों के लोगों को द्विपक्षीय संबंधों से फायदा हो।”

अमित शाह के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई- सर्जियो गोर

सर्जियो गोर ने बैठक के बाद एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा, “गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने आतंकवाद से लड़ने, अपने लोगों को नारकोटिक्स और गैर-कानूनी ड्रग्स से बचाने, अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने और दोनों देशों में मिलकर अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर अच्छी चर्चा की।”

यह मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि यह G7 समिट में मोदी-ट्रंप की बातचीत के तुरंत बाद और सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग मामलों पर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग के बीच हो रही है। काउंटर-टेररिज्म दोनों देशों के बीच बातचीत का एक अहम एरिया बनकर उभरा है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2025 के हमले ने आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं पर भारत की डिप्लोमैटिक पहुंच को बढ़ा दिया।

भारत-अमेरिकी इन मुद्दों पर साथ मिलकर कर रहे काम

भारत और अमेरिकी ट्रांसनेशनल क्राइम नेटवर्क, ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसियां इंटेलिजेंस एक्सचेंज, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन और टेरर फाइनेंसिंग और नारकोटिक्स स्मगलिंग के रास्तों को रोकने के मकसद से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ज़रिए हमेशा सहयोग करती हैं।

हाल के सालों में इंडिया-US कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी बढ़ी है, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन शामिल हैं। अमित शाह- सर्जियो गोर मीटिंग को दोनों सरकारों की अंदरूनी सिक्योरिटी चुनौतियों पर सहयोग को गहरा करने और अपनी लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन को मज़बूत करने की लगातार कोशिशों के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।

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