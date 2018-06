जम्मू से बुधवार को अमरनाथ यात्रा के लिए 2,995 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा बुधवार से शुरू हो रही है और इस दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने कहा, कुल 1,091 तीर्थयात्रियों का पहला समूह भगवती नगर यात्रा निवास से तड़के 4.45 बजे निकला। यह बालटाल आधार शिविर की ओर बढ़ रहा है। वहीं, 1,904 तीर्थयात्रियों का दूसरा समूह सुबह 5.40 बजे रवाना हुआ जो पहलगाम स्थित आधार शिविर की ओर बढ़ रहा है। राज्यपाल के सलाहकार विजय कुमार और जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव बी.वी.आर सुब्रमण्यम ने यात्री निवास से काफिले की हरी झंडी दिखाई। जम्मू-कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 213 कंपनियों को शामिल किया गया है। इस वर्ष की यात्रा के लिए करीब एक सौ हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 60 दिनों तक चलने वाली यात्रा 26 अगस्त को समाप्त होगी।

वहीं बाबा बर्फानी की पहली झलक भी सामने आ गई है। पत्रकार आदित्य राज कौल ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर बाबा बर्फानी की पहली झलक लोगों को दिखाई है। वीडियो में स्नोफॉल होते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ भालू भी गुफा के पास मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं।

First visuals of the holy #Amarnath Cave Shrine today as the Yatra begins. Fresh snowfall also visible. Forces on ground helping pilgrims and securing the Yatra route. Bears also seen near the Amarnath Cave. May lord Shiva restore peace in the land of Kashyap Rishi. #Kashmir pic.twitter.com/NNopqZdtde

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 27, 2018