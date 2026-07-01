इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पहली बार जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को कठुआ जिले के लखनपुर से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप तक सुरक्षा घेरे में ले जाया जाएगा।

जम्मू ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भीम सेन टूटी ने बताया, ”सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच लखनपुर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ही सुरक्षा काफिले के साथ जम्मू ले जाया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु सुबह 8 बजे के बाद लखनपुर पहुंचेंगे, उन्हें सुरक्षा कारणों से वहीं रुकना होगा। IGP ने स्पष्ट किया कि यह फैसला अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और अधिक मजबूत बनाने के लिए लिया गया है।

आईजीपी ने बताया कि पंजाब की ओर से जम्मू-कश्मीर में प्रवेश का मुख्य द्वार लखनपुर है। यहां से आने वाले सभी अमरनाथ श्रद्धालुओं को केवल जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को उधमपुर-धर रोड या मुगल रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों से कश्मीर जाने की इजाजत नहीं होगी।

हालांकि, उधमपुर से बनिहाल के बीच तय शेड्यूल के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं के छोटे-छोटे काफिले संचालित किए जाएंगे।

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल

गौर करने वाली बात है कि यह यात्रा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक साल बाद हो रही है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद चलाया गया था। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान गई थी।

सूत्रों के अनुसार, इस साल सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों की भी खबरें मिली हैं। वहीं पिछले साल कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ें भी हुई थीं।

लखनपुर से जम्मू शहर तक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) के साथ-साथ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पड़ती है। इसी वजह से इस पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त किया गया है।

अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और उन सभी स्थानों पर स्पेशल चेकपॉइन्ट लगाए गए हैं जहां सीमा की ओर से आने वाली लिंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) से जुड़ती हैं।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सभी यात्रियों के लिए (चाहे वे निजी वाहन से ही क्यों न जा रहे हों) जम्मू से निर्धारित सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साथ ही यात्रा करना अनिवार्य कर दिया है।

इसके अलावा, रात के समय यात्रा पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने यह भी तय किया है कि यात्रा काफिलों को तय शेड्यूल के भीतर पहलगाम और बालटाल मार्ग पर स्थित बेस कैंप या ट्रांजिट कैंप तक पहुंचना होगा। इससे सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित की जा सकेगी।

यात्रियों के रहने का इंतजाम

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने लखनपुर और रामबन के बनिहाल में करीब 55 हजार तीर्थयात्रियों के सुरक्षित रहने के इंतजाम किए हैं।

जम्मू डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि जम्मू डिविजन में पहुंचने वाले सभी अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, भोजन और स्वच्छता की सभी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था सरकारी आवासों, अस्थाई शिविरों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बनाए गए कैंपों में की जाएगी। इसके अलावा, श्रद्धालुओं को फ्री भोजन उपलब्ध कराने के लिए जगह-जगह लंगर लगाए गए हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्थाओं को भी पहले से अधिक मजबूत किया गया है, ताकि यात्रा सुचारु रूप से संचालित हो सके।

2 जुलाई की सुबह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों के पहले दो जत्थों को रवाना करेंगे। ये श्रद्धालु उसी शाम अपनी चुनी हुई यात्रा के अनुसार पहलगाम या बालटाल बेस कैंप पहुंचेंगे।

57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु दो रास्तों का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहलगाम से पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा मार्ग का विकल्प है और बालटाल से 14 किलोमीटर लंबी यात्रा है जो ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है।

अमरनाथ यात्रा से जुड़ी मान्यताओं से लेकर रुकने-खाने की सुविधा तक, पढ़ें पूरी ट्रैवल गाइड

धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर में न जाने कितनी हसीन वादियां हैं, जिनकी महकती फिजाओं में शहर के शोर-शराबे से दूर शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। जहां पर्यटकों के लिए यह जगह खास है तो वहीं सनातन धर्म में यह जगह बेहद ही खास महत्व रखती है। यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा जैसे पवित्र धार्मिक स्थल हैं, जो हिंदुओं की गहरी आस्था के केंद्र हैं। अगले महीने 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान लाखों लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा के महत्व के बारे में और इस दौरान मिलने वाली वहां की व्यवस्थाओं के बारे में।