कभी उत्तर प्रदेश में सत्ता की धुरी माने जाने वाले अमर सिंह फिर से पूरी रौ में आ गए हैं। समाचार चैनल टाइम्स नाउ को दिए अपने इंटरव्यू में अमर सिंह ने साफ कहा कि ऐसा कौन है जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो। अगर उद्योगपतियों के साथ दिखना पाप है तो फिर चिदंबरम और कमलनाथ क्या हैं? अमर सिंह ने अपने इंटरव्यू में उन सारी बातों और संदर्भों को भी साफ कर दिया, जिनकी तरफ पीएम मोदी ने सिर्फ इशारा भर किया था।

दरअसल यूपी में लगने वाली 60 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लखनऊ में पीएम मोदी ने किया था। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ लोग हैं जो उद्योगपतियों के घर जाकर तो उनके चरणों में जाकर दंडवत करते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं उद्योगपतियों के साथ खड़ा दिखने से नहीं डरता क्योंकि हमारी नीयत साफ है।” इसके बाद पीएम ने अपने भाषण में भगवा कुर्ता पहनकर बैठे अमर सिंह का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि अमर सिंह यहां बैठे हैं। सबकी हिस्ट्री निकाल देंगे।”

Kamal Nath used to own a company ‘EMC’, he is my friend. He has relations with many industrialists, I don’t call him a thief: @AmarSinghTweets, Rajya Sabha MP | #CongSuitBootJumla pic.twitter.com/WRJbGjiYYK

