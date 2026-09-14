Punjab News: अमनप्रीत कौर हर कुछ मिनट में अपना पेट छूकर देखती रहती हैं। पंजाब के मुक्तसर जिले के गिद्दरबाहा सिविल अस्पताल में भर्ती 22 साल की अमनप्रीत कहती हैं, “मुझे डर है कि कहीं बच्चे को कुछ हो न जाए।” उन्हें और उनके बच्चे को परिवार के हमले से बचे हुए पांच दिन हो गए हैं। हमले के दौरान उन्हें नहर में फेंक दिया गया था, जहां वे आधे घंटे तक पानी में छिपी रहीं और तैरने के लिए एक पौधे को पकड़े रहीं।

अमनप्रीत और सतनाम सिंह की शादी को तीन साल हो गए हैं, पुलिस सुरक्षा के लिए अदालत जाने को दो साल हो गए हैं और कई महीने बीत चुके हैं जब दंपति ने अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती और आखिरकार खुद को सुरक्षित महसूस किया। 7 सितंबर की सुबह सब कुछ बह गया।

मुझे पानी में धकेल दिया- अमनप्रीत कौर

अमनप्रीत बेहद कमजोर है, उसका दुबला-पतला शरीर अस्पताल के बिस्तर के एक कोने में ही सिमटा हुआ है, उसकी आंखें थकी हुई और सजग हैं। 30 साल के सतनाम के सिर पर पट्टी बंधी हुई है और हमले में उसके हाथ पर चोट का निशाना है। वह अमनप्रीत के बगल में बैठा है। अमनप्रीत ने कहा, “वड्डी नहर पर मेरे पिता और चचेरे भाई सुखप्रीत और लवप्रीत ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर, उन्होंने मुझे पानी में धकेल दिया। मेरे पिता ने मुझे डूबते हुए देखा। मेरे चचेरे भाई ने कहा, ‘ गई (वह चली गई), चलो चलते हैं’।”

अमनप्रीत को याद है कि कैसे वह छटपटा रही थी और उसने एक जंगली पौधा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, “मैं उससे चिपकी रही और छिपती रही। अगर उन्होंने मुझे जिंदा देख लिया होता, तो वे मुझे नहीं छोड़ते। मैं 20-25 मिनट तक पानी में थी। मुझे तैरना नहीं आता, मैं बार-बार डूब रही थी। मुझे अपने बच्चे की ज्यादा चिंता थी।”

सरपंच ने एंबुलेंस को बुलाया

उनके जाने के बाद वह रेंगते हुए बाहर निकली, चढ़ते समय वह कई बार फिसली। अमनप्रीत बताती हैं, “आखिरकार मुझे एक आदमी दिखा और मैंने उससे उसका फोन मांगा। उसने कहा कि वह आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकता, लेकिन जाकर उसने मिड्डुखेड़ा के सरपंच को सूचना दी। सरपंच ने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया।”

उसका मानना ​​है कि उसके बच्चे (वह पांच महीने की गर्भवती है) की वजह से उसके जाट सिख परिवार ने उस पर हमला किया है, जो कभी भी सतनाम से उसकी शादी को स्वीकार नहीं कर पाया, जो एक “मजहबी सिख (दलित धर्मान्तरित) है।”

पुलिस ने अमनप्रीत के पिता बलजीत सिंह, उसके छोटे भाई नूरप्रीत, उसके चचेरे भाई-बहन लवप्रीत, सुखप्रीत और नोवलप्रीत व कथित सहयोगी लवेश सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अपहरण का मामला दर्ज किया है। मुक्तसर एसएसपी अभिमन्यु राणा के अनुसार, नोवलप्रीत गिरफ्तार है जबकि अन्य फरार हैं।

अमनप्रीत और सतनाम को हुआ था प्यार

अमनप्रीत और सतनाम मुक्तसर के कराईवाला गांव के रहने वाले हैं, उनके घर गांव के दोनों छोर पर हैं। अमनप्रीत कहती हैं कि उन्हें पांच साल पहले प्यार हो गया था। उन्होंने कहा, “पहले वह मेरा दोस्त बना, फिर सबसे अच्छा दोस्त और जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूं। सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने कभी नशा नहीं किया।” अमनप्रीत आगे बताती हैं कि उनका एक भाई नशे का आदी है।

जब उसने अपने परिवार को सतनाम के बारे में बताया, तो अमनप्रीत कहती हैं, “मेरे माता-पिता ने 10वीं क्लास के बाद मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया और मुझे घर पर रहने के लिए मजबूर किया। मैंने पत्राचार के माध्यम से 12वीं पास की। मेरे पिता ने साफ कह दिया था कि वह मुझे कभी भी सतनाम के साथ नहीं रहने देंगे।”

सतनाम का कहना है कि उन्होंने 1 दिसंबर, 2023 को मुक्तसर के एक मंदिर में छिपकर शादी कर ली। उन्होंने कहा, “हम कुछ महीनों तक अलग-अलग अपने-अपने घरों में रहे। फिर, अगस्त 2024 में, हमने अपनी जान के खतरे को देखते हुए अमनप्रीत के परिवार से पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की।”

अमनप्रीत ने पुलिस को बताया कि वह सतनाम के साथ रहना चाहती थी। सतनाम का कहना है, “उसके परिवार ने कहा कि उसने उनके लिए अपनी जान दी। फिर हम चंडीगढ़ में रहने लगे।” सतनाम ने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया और अमनप्रीत ने एक दुकान में सेल्सवुमन की नौकरी कर ली।

लगभग दो साल से सब कुछ शांतिपूर्ण था- डीएसपी

सतनाम का कहना है कि नवंबर 2024 में, चंडीगढ़ में स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं का सामना करने के बाद वे गांव लौट आए। हाई कोर्ट के आदेश और पुलिस द्वारा अमनप्रीत के परिवार को दंपति से दूर रहने की चेतावनी से उन्हें राहत मिली। गिद्दरबाहा डीएसपी जतिंदर सिंह कहते हैं, “7 सितंबर, 2024 को दोनों ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया कि उन्हें अब कोई खतरा नहीं है, उन्हें बंदूकधारियों की जरूरत नहीं है और वे अपनी हाई कोर्ट की याचिका पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। लगभग दो साल से सब कुछ शांतिपूर्ण था।”

अमनप्रीत को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर, 6 सितंबर की रात करीब 9 बजे, जब वे खाना खाने बैठे थे, तभी नूरप्रीत, नोवलप्रीत, लवप्रीत, सुखप्रीत और लवेश रॉड और हथियारों के साथ सतनाम के घर में घुस आए। उन्होंने कहा, “उन्होंने मेरे पति पर हमला करना शुरू कर दिया। वे हमें गोली मारने को तैयार थे। मेरी सास ने बीच-बचाव किया और उन्हें भी पीटा गया। उन्होंने मुझे बालों से घसीटा और जबरदस्ती एक कार में बिठा दिया।”

अमनप्रीत का कहना है कि वे उसे उसके घर ले गए, जहां उसके पिता बलजीत गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने अमनप्रीत पर दबाव डाला कि वह सतनाम के खिलाफ बयान दे, जिसमें वह कहे कि सतनाम नशा करता था और उसे पीटता था और वह तलाक चाहती थी। अमनप्रीत ने इनकार कर दिया।

अमनप्रीत ने कहा, “मेरे पिता ने मेरा गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन एक चचेरे भाई ने कहा कि उसे इस तरह मत मारो। फिर वे यू-टर्न लेकर मलोट में अपने चाचा के घर चले गए।” वह कहती हैं कि वे रात भर वहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, “सुबह करीब 7 बजे, वे मुझे नहर के पास ले गए। उन्होंने कहा, ‘इसे जिदा रखने का कोई फायदा नहीं, यह अपना बयान नहीं बदलेगी’।” वह बताती हैं कि तीनों गाड़ी से उतरे, उसे पकड़ा और पानी में फेंक दिया।

कराईवाला गांव के सरपंच गुरजीत सिंह बताते हैं कि जिस रात अमनप्रीत को ले जाया गया, उस रात पुलिस ने उन्हें फोन किया था। गुरजीत ने कहा, “लेकिन मैं तब तक सो चुका था।” गुरजीत आगे कहते हैं कि अमनप्रीत के परिवार ने जो किया वह गुस्से में आकर किया होगा। उन्होंने कहा, “गांव वालों ने मुझे बताया कि सतनाम ने परिवार को उकसाया था, वह नशे में उनके घर गया और चिल्लाया, ‘तुस्सी मामा बन्नन वाले हो।” सतनाम इस बात से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा, “दो साल में मैं कभी उनके घर नहीं गया। अब क्यों जाऊंगा?”

ऐसे आदमी को पिता कैसे कह सकते हैं- अमनप्रीत

अमनप्रीत बताती हैं कि हाल ही में 28 अगस्त को रक्षा बंधन के मौके पर उनके पिता ने उन्हें फोन करके घर बुलाया और अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए कहा। वह बहुत खुश थीं, उन्होंने कहा, “मैं परिवार की इकलौती बेटी हूं।” सतनाम ने उसे जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, “उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी।” अमनप्रीत ने कहा, “ऐसे आदमी को पिता कैसे कह सकते हैं जिसने अपनी बेटी के अजन्मे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं? क्या वह मेरे और मेरे भाई के जन्म पर खुश नहीं था?”

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