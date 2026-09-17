इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज करते समय ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को कहा है। HC ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि आपराधिक मामलों में गवाहों की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाने पर विचार किया जाएग। कोर्ट का कहना है कि इससे पुलिस जांच ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकती है। इसके साथ ही अदालतों को भी मामलों की सुनवाई में मदद मिलेगी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां जांच अधिकारियों ने गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। कोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में अधिकारी इस वजह से रिकॉर्डिंग से बचते हैं कि बाद में उन पर गवाहों के बयान खुद तैयार करने का आरोप न लगे।

यह टिप्पणी Smt Chandrakanta बनाम State of UP मामले में 15 सितंबर को दिए गए आदेश में की गई। मामला दहेज हत्या के आरोप में दाखिल जमानत याचिका से जुड़ा था।

BNSS की धारा 180 में क्या है प्रावधान?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 (3) जांच अधिकारी को गवाहों का बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में यह रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं है और कुछ जांच अधिकारी इस ऑप्शन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

कोर्ट ने DGP से कहा कि धारा 180 के तहत दर्ज किए जाने वाले बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए। रिकॉर्डिंग से जांच में पारदर्शिता आएगी और जमानत समेत दूसरी न्यायिक कार्यवाहियों में अदालत के लिए भी यह उपयोगी हो सकती है।

कोर्ट ने बताया कि जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के DGP ने दुष्कर्म पीड़िताओं के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने को लेकर सर्कुलर जारी किया था। हालांकि दूसरे आपराधिक मामलों में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने की व्यवस्था वैकल्पिक रखी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस विकल्प का कुछ जांच अधिकारियों की ओर से गलत इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है।

पुलिस जांच को लेकर कोर्ट ने दिए 8 निर्देश

कोर्ट ने जांच को बेहतर और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस को कई निर्देश दिए हैं।

घटना वाली जगह पर तुरंत पहुंचे पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने चाहिए। बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इसके लिए प्राथमिकता से E-Sakshya App का इस्तेमाल करने और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्डिंग अदालत को उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज हों

जांच अधिकारियों को स्वतंत्र गवाहों के बयान लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि घटना की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

रेप और यौन अपराधों में पीड़िता की सुविधा का ध्यान

रेप या यौन अपराध के मामलों में पीड़िता का बयान उसके घर या उसकी सुविधा वाली जगह पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। पीड़िता की सहमति से सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए।

गंभीर अपराधों में मजिस्ट्रेट के सामने बयान

ऐसे अपराध जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। साथ ही रेप और यौन अपराध के मामलों में पीड़िता को जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए ताकि उसका बयान दर्ज हो सके।

अश्लील वीडियो के मामलों में मोबाइल की जांच

अगर किसी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है तो जांच अधिकारी आरोपी का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जरूरत पड़ने पर उसे फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजें। किसी वीडियो को वायरल करने का आरोप हो तो साइबर सेल और FSL की मदद भी ली जाए।

जरूरत होने पर CDR जुटाए जाएं

अगर आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति की लोकेशन या किसी से बातचीत मामले में महत्वपूर्ण है तो संबंधित मोबाइल का Call Detail Record (CDR) जुटाया जाए।

आरोपी की पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड

अगर पीड़िता या गवाह आरोपी को नाम से नहीं जानता लेकिन चेहरा पहचानता है तो नियमों के मुताबिक Test Identification Parade (TIP) कराई जाए।

बरामद सामान की पहचान की प्रक्रिया का पालन हो

आरोपी से बरामद सामान की पहचान कराते समय उसे उसी तरह की दूसरी वस्तुओं के साथ मिलाकर पहचान की प्रक्रिया पूरी की जाए जैसा उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में बताया गया है।

‘किसी निर्दोष को परेशान करने का जरिया न बने आपराधिक केस’

कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष तरीके से सबूत जुटाए और असली आरोप को अदालत के सामने लाए। सिर्फ आपराधिक कार्यवाही शुरू हो जाना किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने का जरिया नहीं बनना चाहिए।

कोर्ट ने दहेज की मांग, दहेज हत्या, POCSO और SC/ST एक्ट जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ मामलों में लोगों को गलत तरीके से फंसाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऐसे मामलों में डिजिटल तरीके से गवाहों के बयान रिकॉर्ड करना जांच की निष्पक्षता के लिए मददगार हो सकता है।

हाईकोर्ट ने DGP को इन दिशा-निर्देशों के बारे में जांच अधिकारियों को जानकारी देने को कहा है ताकि वास्तविक दोषियों तक पहुंचा जा सके और निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।