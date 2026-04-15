उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूनतम वेतन को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तीन दिन के बवाल के बाद भी तनाव की स्थिति है। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन जमीन पर नाराजगी कम नहीं हुई है। देश में इस समय न्यूनतम वेतन को लेकर बहस छिड़ चुकी है।

न्यूनतम वेतन को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन देश में स्किल संकट भी बड़ा है। वेतन बढ़ाने की चाह सभी की है, लेकिन कौन कितना योग्य है, उसके पास क्या कौशल है, इस पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है। विवाद जरूर मजदूरों के वेतन को लेकर है, लेकिन देश की पूरी वर्कफोर्स ही स्किल और सैलरी के बीच फंसी हुई है। भारत जैसे देश में आय और स्किल का सीधा ताल्लुक है, व्यक्ति जितना ज्यादा कुशल होगा, उसकी आमदनी भी उतनी होगी। जनसत्ता अपनी विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के जरिए देश में जारी स्किल संकट को समझने की कोशिश कर रहा है। सिलसिलेवार तरीके से वर्तमान विवाद को समझते हैं और फिर दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं-

न्यूनतम वेतन को लेकर विवाद

हरियाणा सरकार ने इस साल एक अप्रैल को न्यूनतम वेतन में करीब 35 फीसदी का इजाफा किया। वहां के मजदूरों की वेतन बढ़ने से नोएडा के श्रमिक असहज हो गए। तर्क दिया गया जब काम समान है, महंगाई समान है तो फिर सीमा बदलते ही वेतन में इतना अंतर कैसे हो सकता है। नोएडा के श्रमिकों ने मांग की कि उनका वेतन कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये किया जाए। वहीं वे चाहते हैं कि रोजाना की वेतन 600 रुपये तय की जाए। नोएडा के मजदूर ओवरटाइम का भी डबल पैसा चाहते हैं।

भारत में कितना है न्यूनतम वेतन

भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। सरकार रहने का खर्च, भोजन, कपड़ा और शिक्षा जैसे मानकों को आधार बनाती है। इसी के जरिए न्यूनतम मजदूरी तय होती है। कोड ऑन वेजेस (2019) के तहत लिंग को आधाकर बनाकर वेतन में भेदभाव भी नहीं किया जाता है।

नीचे दी गई टेबल से जानते हैं भारत के किस राज्य में कितना न्यूनतम वेतन है-

राज्य अकुशल (Unskilled) कुशल (Skilled) उच्च कुशल (Highly Skilled) अंडमान और निकोबार 16,952 22,256 24,414 आंध्र प्रदेश 12,248–13,248 (ज़ोन अनुसार) 12,748–15,248 13,248–15,748 अरुणाचल प्रदेश 6,600 7,200 उपलब्ध नहीं असम 10,354.53 15,047 19,344.93 बिहार 11,336 14,326 17,472 चंडीगढ़ 14,562 15,012–15,237 15,637 छत्तीसगढ़ 10,656–11,176 12,086–12,606 12,866–13,386 दादरा और नगर हवेली 12,649 13,195 उपलब्ध नहीं दमन और दीव 12,649 13,195 उपलब्ध नहीं दिल्ली 18,456–20,371 22,411 24,356 गोवा 14,144–14,274 17,160–17,290 उपलब्ध नहीं गुजरात 13,039–13,325 13,585–13,897 उपलब्ध नहीं हरियाणा 11,275 13,051–13,704 14,389.52 हिमाचल प्रदेश 11,820–12,750 13,620–14,790 14,250–15,390 जम्मू-कश्मीर 8,036 12,558 14,352 झारखंड 13,050 18,042 20,802 कर्नाटक 14,559–16,137 16,661–18,570 17,872–19,972 मध्य प्रदेश 12,425 15,144 16,769 महाराष्ट्र 12,728–13,921 14,340–15,532 उपलब्ध नहीं मेघालय 13,650–14,690 15,730 16,770 नागालैंड 5,280.00 7,050.00 उपलब्ध नहीं ओडिशा 462 (प्रतिदिन) 562 (प्रतिदिन) 612 (प्रतिदिन) पंजाब 11,726.40 13,403.40 14,435.40 राजस्थान 7,410.00 8,034 9,334 तेलंगाना 13,483–14,483 13,983–16,483 14,483–16,983 त्रिपुरा 8,010.34 9,827.65 उपलब्ध नहीं उत्तर प्रदेश 11,314 13,940 उपलब्ध नहीं उत्तराखंड 12,391–12,539 13,838–14,023 उपलब्ध नहीं पश्चिम बंगाल 9,760–10,383 11,807–12,569 12,990–13,825 सोर्स: Simpliance

ऊपर दी गई टेबल से पता चलता है कि भारत में इस समय सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन दिल्ली में दिया जा रहा है, यहां आंकड़ा 18456 रुपये है, अर्ध कुशल मजदूर के लिए मासिक वेतन 20,371 रुपये तक जा सकता है। दूसरे पायदान पर 16,952 रुपये के साथ अंडमान निकोबार आता है। तीसरे पायदान पर कर्नाटक आता है जहां जोन 1 के मजदूरों को 16137 रुपये मिलते हैं।

अगर बात सबसे कम न्यूनतम मजदूरी की करें तो नागालैंड शीर्ष पर आता है। यहां न्यूनतम वेतन मात्र 5280 रुपये है। दूसरे पायदान पर अरुणाचल प्रदेश आता है जहां 6600 रुपये मिलते हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है जहां मजदूरों को 7410 रुपये मिल रहे हैं।

स्किल संकट से जूझ रहा भारत

भारत में बात चाहे मजदूरों की हो या फिर किसी आईटी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की, बात जब स्किल्स की आती है, कई चुनौतियां पेश होती हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 47% कर्मचारियों के पास जरूरी स्किल्स ही नहीं हैं। देश में समय के साथ कई शैष्णिक संस्थान खुल चुके हैं, शिक्षा का विस्तार भी हुआ है, लेकिन स्किल्स के मामले में देश आज भी पीछे है।

पिछले साल हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने भी चिंताजनक तस्वीर पेश की है। वर्तमान में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स ही ऐसी नौकरियों में काम कर रहे हैं, जो उनकी पढ़ाई और हासिल की गई डिग्री से मेल खाती हैं। Aspiring Minds, 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 85 प्रतिशत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास नौकरी के लायक स्किल्स ही नहीं हैं। इसी तरह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के मुताबिक 93 फीसदी एमबीए ग्रेजुएट्स को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है।

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) भी चिंताजनक ट्रेंड की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75 फीसदी कंपनियां स्किल कर्मचारी खोजने में कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अभी सिर्फ 3 फीसदी वर्कफोर्स को औपचारिक स्किल ट्रेनिंग मिल रही है। ये आंकड़ा अमेरिका में 52 फीसदी है और जर्मनी में 75 फीसदी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय खुद बताता है कि भारत स्किल ट्रेनिंग के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यूके में 68 फीसदी लोगों को स्किल ट्रेनिंग मिल रही है, जापान में 80 फीसदी और दक्षिण कोरिया में तो 96 फीसदी।

इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2026 भी कई ट्रेंड स्पष्ट करती है। पिछले 6 साल का डेटा बताता है कि भारत में कितने फीसदी लोग असल में नौकरी करने के लायक हैं। 2020 में देश में नौकरी हासिल करने लायक लोगों की संख्या 46.21 फीसदी थी, 2026 आते-आते आंकड़ा 56.35 फीसदी पहुंच गया। कह सकते हैं कि छह सालों में 10.35 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।

वर्ष रोजगार-योग्यता (%) 2020 46.21% 2021 45.90% 2022 46.20% 2023 50.30% 2024 51.25% 2025 54.81% 2026 56.35% सोर्स: इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2026

इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2026 यह भी बताती है कि अलग-अलग कोर्स करने के बाद युवा कितने नौकरी के लायक बन पा रहे हैं। पिछले छह सालों का ट्रेंड काफी कुछ स्पष्ट करता है। इसे नीचे दी गई टेबल से समझिए-

कोर्स / क्षेत्र 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MBA 54% 46.59% 55.09% 60.10% 71.16% 78% 72.76% बी.ई./बी.टेक 49% 46.82% 55.15% 57.44% 64.67% 71.50% 70.15% MCA 25% 22.42% 29.30% 30.64% 64.63% 71% 68.25% बी.कॉम 47% 40.30% 42.62% 60.62% 48.12% 55% 62.81% बी.एससी 34% 30.34% 38.06% 37.69% 51.27% 58% 61% बी.फार्मा 45% 37.24% 44.63% 57.51% 54% 56% 58% बी.आर्ट्स 48% 42.72% 44.20% 49.20% 47.11% 54% 55.55% आईटीआई (ITI) — — 31.30% 34.20% 40% 41% 45.95% पॉलिटेक्निक 32% 25% 21.42% 27.61% 22.37% 29% 32.92% सोर्स: इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2026

भारत को कास्ट नहीं स्किल सेंसस की जरूरत

देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस होती है, किस जाति के कितने लोग हैं, यह जानना है। नौकरियों में भी जाति आधारित आरक्षण को लेकर चर्चा चलती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत को इस समय कास्ट से ज्यादा स्किल सेंसस की जरूरत है। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत सिर्फ स्किल्स के मामले में नहीं पिछड़ रहा है, वो टैलैंट के मामले में भी कई दूसरे देशों से काफी पीछे है।

IMD World Talent Rankings 2025 बताती है कि भारत टैलेंट के मामले में 63वें स्थान पर है, उसका स्कोर मात्र 36.06 दर्ज किया गया है। इस समय टैलेंट के मामले में नंबर एक पायदान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पायदान पर लक्ज़मबर्ग है और तीसरे पायदान पर आईसलैंड है। नीचे दी गई टेबल से टॉप 10 देशों के बारे में जानते हैं जहां टैलेंट का बोलबाला है-

रैंक (2025) देश कुल स्कोर (2025) 1 स्विट्ज़रलैंड 100 2 लक्ज़मबर्ग 83.08 3 आइसलैंड 82.19 4 हांगकांग (SAR) 80.1 5 नीदरलैंड्स 80.09 6 स्वीडन 79.46 7 सिंगापुर 78 8 डेनमार्क 77.94 9 यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) 77.86 10 ऑस्ट्रिया 77.82 सोर्स: IMD World Talent Rankings 2025

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने स्किल सेंसस की अहमियत को समझा है। जो आज तक देश में कभी नहीं हुआ, वो प्रैक्टिस इस राज्य में शुरू हुई है। इस प्रैक्टिस का नाम है- स्किल सेंसस, इसे कौशल जनगणना भी कहा जा सकता है। इस सेंसस के जरिए आंध्र प्रदेश की 3.5 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा, उन सभी की उम्र 15 से 59 साल रहने वाली है।