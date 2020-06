चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का लेख आया है। उन्होंने इस आलेख में दावा किया है कि मौजूदा समय में ‘ड्रैगन’ का पलड़ा भारी है और तीन अलग-अलग हिस्सों में चीन के सैनिक अपने देश में कुछ हद तक घुस आए हैं। शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी ने पूर्व जनरल के इसी आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ में कहा कि इसे सभी राष्ट्रवादियों को जरूर पढ़ना चाहिए।

दरअसल, 40 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग (रिटायर्ड) ने हाल ही में चीन को लेकर India’s Fingers have come under Chinese boots. Denial won’t help us (भारत की अंगुलियां चीन के पैरों तले आ गई हैं। इस बात पर इन्कार हमारी मदद नहीं करेगा।) शीर्षक से एक लेख लिखा, जो गुरुवार को ऑनलाइन साइट ‘The Print’ में प्रकाशित हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल, सी नॉदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड में जीओसी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद वह Armed Forces Tribunal के सदस्य रहे हैं।

