अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुछ छात्रों ने परिसर में हंगामा कर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। इस दौरान हंगामा कर रहे छात्रों ने कुलपति वापस जाओ के नारे लगाए और उन्हें अपनी स्पीच देने से रोका। सुरक्षाकर्मियों ने उपद्रवी छात्रों को पकड़कर समारोह स्थल से बाहर कर दिया।

सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे छात्र: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में परिसर में पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 16 जनवरी को जेएनयू के एक छात्र ने परिसर में कथित रूप से राष्ट्रविरोधी भाषण दिया था। उसके खिलाफ शनिवार को देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने बताया कि जेएनयू के छात्र शरजील इमाम का एक वीडियो शुक्रवार रात से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बातें कह रहा है।

Aligarh: Students, during Aligarh Muslim University VC Professor Tariq Mansoor’s #RepublicDay speech today, raised slogans of ‘Go Back’ against police entry into the campus on Dec 15, 2019. The protesters were taken out of the campus by AMU’s internal security personnel. pic.twitter.com/SMphTaGD8p

