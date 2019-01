उत्तर प्रदेश में फिर से गोवंश के अवशेष मिलने से हंगामा शुरू हो गया है। इस बार यह अवशेष बुलंदशहर और अलीगढ़ के बॉर्डर पर मिला है। जिस जगह अवशेष मिले हैं वह इलाका अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र में पढ़ता है। यहां बुलंदशहर जिले का अरनियां थाना भी सटा हुआ है। अरनियां में पुलिस को बुलेट्स भी बरामद हुए हैं। मंगलवार (1 जनवरी, 2018) सुबह 8 बजे के करीब भोगपुर गांव के रेलवे फाटक के पास एक बागीचे में 6 गायों के कंकाल दिखाई दिए। अवशेष दो से तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है।

Skeletons of 6 cows found in Aligarh's Bhogpur; Police say, "Incident took place on Bulandshahr-Aligarh border. Carcass were found in Chandaus (Aligarh) & bullets were found in Arniya (Bulandshahr). This is 2-3 day old incident. Investigation underway." (2.1.19) pic.twitter.com/xpTmBBTWpf

— ANI UP (@ANINewsUP) January 2, 2019