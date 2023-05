शराबी पति को सबक सिखाने के लिए खुद शराब पीने की एक्टिंग करने लगी पत्नी, जानिए फिर क्या हुआ

आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर शराबी पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया।

शराबी पति को पत्नी ने सिखाया सबक (सांकेतिक)

आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक शराबी पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी खुद शराब पीने की एक्टिंग करने लगी। पत्नी के मुताबिक उसका पति लगातार मना करने के बावजूद घर नशे की हालत में आता था और उसके बाद खूब बदतमीजी करता। कई बार समझाने के बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरी तो पत्नी ने एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया। शराबी पति और चालाक पत्नी अपने पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी खुद शराब पीने की एक्टिंग करने लगी, जैसा व्यवहार वो करता, वैसा ही उसके साथ वो भी करने लगी। अब पत्नी को उम्मीद थी कि ऐसा कर उसका पति सुधर जाएगा,लेकिन इसका उलट हुआ और दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक चला गया जहां पर एक काउंसलर ने दोनों पति और पत्नी का पक्ष सुना। Also Read Delhi Liquor Scam: ‘मेरा नाम ईडी की किसी भी शिकायत में नहीं’, चार्जशीट में नाम की खबरों पर बोले राघव चड्ढा- मेरे खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार कैसे सुलझा मामला? उस सुनवाई के दौरान दोनों पति और पत्नी ने एक दूसरे पर शराब पीने का आरोप लगाया। पति ने एक वीडियो दिखा यहां तक कहा कि उसकी पत्नी नशे की हालत में उसके पीछे भागती है। जब पत्नि ने इस पर सफाई मांगी गई, तब पूरा मामला साफ हो गया। पत्नी ने बताया कि वो तो शराब पीने की एक्टिंग कर रही है। उसने कभी शराब नहीं पी, बस अपने पति को सुधारने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ा। सच्चाई जानने के बाद दोनों पति ने लिखित में बोला कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार शराब पीएगा और अपनी पत्नी से कभी झगड़ा नहीं करेगा।

