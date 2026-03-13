Farooq Abdullah Firing News: जम्मू की पुरानी मंडी में कमल सिंह जमवाल के घर की ओर जाने वाले दरवाजे पर ताला लगा है। इसे हैंडल से गुजरती रस्सियों से और भी सुरक्षित किया गया है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के अनुसार, यह साधारण सा दिखने वाला दरवाजा पूरी कहानी नहीं बयां करता। वे जमवाल को शहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक के सदस्य के रूप में जानते हैं, जिनके पिता अजीत सिंह कभी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे।

अब, जब वे इस बात के जवाब तलाश रहे हैं कि 63 साल के व्यक्ति ने बुधवार रात को जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर गोली क्यों चलाई, तो एक ऐसे व्यक्ति के संकेत मिलते हैं जो समस्याओं और असफल बिजनेस वेंचर्स से जूझ रहा था। उसने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी।

बुधवार रात को जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं के साथ लौट रहे अब्दुल्ला के पीछे से जमवाल आया और उसने अब्दुल्ला की गर्दन पर रिवाल्वर तानकर गोली चला दी। हालांकि, जमवाल का निशाना चूक गया। पुलिस का कहना है कि ऐसा नशे में होने के कारण हुआ और अब्दुल्ला के सुरक्षाकर्मियों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। धक्का-मुक्की में एक और गोली चल गई, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। गुरुवार को जमवाल को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

जमवाल ने दावा किया कि वह अब्दुल्ला को 20 सालों से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा, “यह मेरा मकसद है।” पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान जमवाल ने कहा कि वह अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार मानता है। जमवाल ने यह भी कहा कि उसने जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया वह लाइसेंसी थी और उसी की थी।

जमवाल ने राजनीति में आजमाया था हाथ

बताया जाता है कि जमवाल की पत्नी और बेटे ने उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुरानी मंडी स्थित घर को ताला लगाकर छोड़ दिया था। जमवाल की दो बेटियां भी हैं। इनमें से एक डॉक्टर हैं और दोनों शादीशुदा हैं। पड़ोसियों के अनुसार, उनमें से एक की शादी महज छह-सात महीने पहले हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि जमवाल ने शुरू में पैंथर्स पार्टी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया और जम्मू नगर निगम चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। 2014 के बाद, उसने कार्यक्रमों, विशेष रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया और खुद को धार्मिक जागरण मंच नामक संगठन का अध्यक्ष बताता था।

पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों के अनुसार, जमवाल शराब की लत से जूझ रहा था। उसने 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था। उसने कई बिजनेस वेंचर्स शुरू किए। इनमें हिमाचल प्रदेश के मनाली में किराए का होटल, रामबन का होटल और पुरानी मंडी का भोजनालय शामिल हैं, लेकिन वह असफल रहा। हालांकि, परिवार को पुरानी मंडी क्षेत्र में अपनी दुकानों और अन्य संपत्तियों से किराया मिलता रहता था।

जमवाल के पास कुलगाम में जमीन और एक घर

खबरों के मुताबिक, जमवाल के पास कश्मीर के कुलगाम में जमीन और एक घर भी है। यह उसके पिता को डोगरा राजा हरि सिंह ने उनकी सेवाओं के लिए उपहार में दिया था। परिवार लंबे समय तक घाटी में रहने के बाद जम्मू लौट आया और पुरानी मंडी में बस गया। एक करीबी रिश्तेदार के अनुसार, वे साल में कम से कम एक बार कश्मीर जाते रहते हैं।

शत्रुजीत सिंह, जमवाल के इस दावे को खारिज करते हैं कि वे दोनों रिश्तेदार हैं। जम्मू के एक अन्य प्रतिष्ठित राजपूत परिवार के सदस्य शत्रुजीत कहते हैं कि जमवाल केवल उनका पूर्व पड़ोसी था। शत्रुजीत और उनका परिवार पहले पुरानी मंडी में रहता था, जहां उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, लेकिन कुछ समय पहले वे पॉश चन्नी हिम्मत इलाके में चले गए।

शत्रुजीत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जब वह घर पर नहीं थे, तब जमवाल हाल ही में उनके घर आए थे और उनकी मां ने उन्हें शादी का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा, “उसके बाद जमवाल ने मुझे कई बार फोन करके शादी की तैयारियों के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उनसे बात करना टाल दिया।” उन्होंने जमवाल की शराब पीने की आदत का भी जिक्र किया। हालांकि, शत्रुजीत को चिंता है कि उनके बेटे की शादी अब हमेशा के लिए जमवाल के कृत्य से जुड़ सकती है।

