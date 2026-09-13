Supreme Court News: गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को मुआवजे के तौर पर अपनी सैलरी से पांच लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की एएसए के तहत हिरासत को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा डीएम की ओर से हिरासत का आदेश जारी करने के तरीके की कड़ी आलोचना की थी। बेंच ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि मनमाने ढंग से काम करने वाले अफसरों का तानाशाही भरा रवैया उत्तर प्रदेश को एक ऑर्वेलियन डिस्टोपिया में बदल सकता है।
बिना सोचे-समझे जारी किया था आदेश- न्यायालय
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने माना कि एनएसए के तहत चौधरी को लगातार हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, क्योंकि हिरासत का आदेश और उसके आधार ठोस सबूतों पर आधारित नहीं थे और उन्हें बिना सोचे-समझे जारी किया गया था।
न्यायालय ने चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया और निर्देश दिया कि यह राशि गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम के वेतन से वसूल की जाए, जिन्होंने हिरासत आदेश जारी किया था। साथ ही एसएचओ सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से भी वसूल किया जाए।
हाई कोर्ट ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बीच संबंध पर भी विस्तार से बात की। अदालत ने कहा कि यही संबंध इस बात को परिभाषित करता है कि राज्य में कानून का शासन मौजूद है या नहीं।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को कानून के तहत व्यापक शक्तियां इसलिए दी गई हैं क्योंकि उन पर नागरिकों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी होती है। उन्हें नागरिकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों, सम्मान, गरिमा और कल्याण की रक्षा करते हुए सुशासन सुनिश्चित करना होता है। साथ ही उन्हें राज्य की स्थिरता और देश की एकता व अखंडता को भी बनाए रखना होता है।
लेकिन अदालत ने कहा कि “महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है।” इसलिए नौकरशाही को आत्ममंथन करना चाहिए कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस सीमा तक और किस तरीके से कर रही है।
आकृति चौधरी को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि आकृति चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएट हैं और उन्हें अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 मई को चौधरी और कार्यकर्ता सत्यम वर्मा के खिलाफ एनएसए लगाया। वे ज्यादा वेतन की मांग को लेकर किए गए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किए गए कई कार्यकर्ताओं में शामिल थे।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि उनकी निष्ठा संविधान के प्रति है, न कि राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति, जबकि उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता उन नागरिकों के प्रति होनी चाहिए, जिनकी वे सेवा करते हैं और जो लोकतंत्र में वास्तविक मालिक हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…