समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 सितंबर से अपनी ‘पीडीए रथयात्रा’ शुरू करने के लिए रायबरेली को चुना है। रायबरेली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। अखिलेश के इस फैसले से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगियों सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।

अखिलेश यादव की खास तौर पर तैयार की गई बस से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी रथयात्रा का मकसद फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करना है।

सपा अध्यक्ष की रथयात्रा के पहले चरण की शुरुआत बछरावां से होगी। वहां से वह हरचंदपुर के सपा विधायक और ओबीसी नेता राहुल लोधी के घर जाएंगे। इसके बाद रथयात्रा रायबरेली शहर में समाप्त होगी। हालांकि, सपा नेतृत्व ने अभी अखिलेश यादव की पूरी पीडीए रथयात्रा का कार्यक्रम और उसका रास्ता तय नहीं किया है। यह यात्रा पूरे प्रदेश में जाएगी।

अखिलेश यादव का राहुल लोधी के घर जाना रायबरेली शहर के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में 17 सितंबर को आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी और सपा से जुड़े छात्र संगठन छात्र सभा के सदस्यों के बीच हुई झड़प के बाद हो रहा है।

सपा ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उसके छात्र संगठन के सदस्यों के साथ मारपीट की। पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल लोधी ने भी पुलिस पर ‘मनमानी’ और ‘जातिगत भेदभाव’ का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को पीडीए पर कथित हमले से जोड़कर देखा है।

सपा-कांग्रेस के बीच समीकरण

सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे की तत्काल वजह छात्र सभा के नेताओं के साथ कथित बदसलूकी और प्रशासन की ओर से ‘उचित कार्रवाई नहीं किया जाना’ है।

चौधरी ने कहा, “हमारे समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेताओं के साथ बदसलूकी की गई और प्रशासन ने भी ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए अध्यक्ष जी (अखिलेश यादव) ने घोषणा की कि वह हमारे हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के घर चाय पीएंगे और रायबरेली में रथयात्रा निकालेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव के 24 सितंबर के कार्यक्रम को इस पूरे मामले से अलग करके देखा जाना चाहिए और उनकी पीडीए यात्रा की ‘औपचारिक शुरुआत’ बाद में होगी।

हालांकि, दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि रथयात्रा की शुरुआत के लिए रायबरेली को चुना जाना राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी एक वजह यह है कि रायबरेली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है। दूसरी वजह यह है कि सपा और कांग्रेस के जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन के तौर पर लड़ने के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद है। कांग्रेस की ओर से इन बातचीत को जल्द शुरू करने की मांग पहले ही की जा रही है। दोनों सहयोगी दलों ने चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने और अपने-अपने मुद्दों को जनता के सामने रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

रायबरेली में कांग्रेस की सीधी राजनीतिक हिस्सेदारी है क्योंकि यह राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। वहीं, विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से सपा यहां मजबूत स्थिति में रही है।

सीटों के बंटवारे का मुद्दा

कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत में सपा रायबरेली की विधानसभा सीटों में बड़ी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। इसके लिए पार्टी अपने विधायकों की संख्या को आधार बना सकती है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली पांच विधानसभा सीटों में से तीन पर सपा के विधायक हैं। इनमें बछरावां, हरचंदपुर और सरेनी शामिल हैं। बाकी दो सीटें रायबरेली और ऊंचाहार भाजपा के पास हैं।

सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठ सकता है। हालांकि, पार्टी ने अखिलेश यादव के 24 सितंबर के कार्यक्रम को सीटों के बंटवारे से अलग रखने की कोशिश की है।

कांग्रेस के नेता भी सपा की गतिविधियों पर करीबी नजर रख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर दोनों दल 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना गठबंधन जारी रखते हैं तो इस क्षेत्र में दोनों को अपनी-अपनी सीटों के दावों पर सहमति बनानी होगी।

प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा, “रायबरेली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक और जिला नहीं है। यह राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां सपा के तीन मौजूदा विधायक हैं, जबकि हमारे पास एक भी विधायक नहीं है। इसके बावजूद हम यहां सीटों में सम्मानजनक हिस्सेदारी की उम्मीद जरूर करेंगे। इसलिए अभी हमारे लिए इंतजार करना और स्थिति पर नजर रखना ही ठीक है।”

सपा के लिए रायबरेली से अखिलेश यादव की पीडीए रथयात्रा शुरू करने के फैसले का एक और राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। सपा से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे पार्टी को जिले में अपनी मौजूदा चुनावी मौजूदगी को फिर से सामने रखने के साथ-साथ अपने पीडीए के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने का मौका मिलेगा।