असम, पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी की जेब का खर्च बढ़ गया है। शुक्रवार से कमर्शियल और पांच किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस पर विपक्षी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर लिखा, सिलेंडर महंगा नहीं होता बल्कि रोटी-थाली महंगी होती है। यह बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।

ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे- अखिलेश

आगे भाजपा पर तंज करते हुए लिखा, सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा ‘महंगाई, बेरोज़गारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?

कितने बढ़े सिलेंडर के दाम?

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा किया है यानी अब नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़कर 3071.50 रुपये हो जाएंगे।

पांच किलो के भी बढे़ दाम

वहीं 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर (FTL) के दाम में भी 261 रुपये की बढ़ोतरी की गई। नई दिल्ली में अगर इसकी कीमत 1754 रुपये हो गई है। हालांकि अभी 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।

कांग्रेस ने पीएम मोदी को बताया ‘महंगाई मैन’

कांग्रेस ने भी बढ़े दामों के समय को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मतदान के दौरान जनता के विरोध से बचने के लिए जानबूझकर इन कीमतों को बढ़ाने में देरी की है, और उन्होंने इसे जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात बताया है।

मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा, “देश नरेंद्र मोदी को ‘महंगाई मैन मोदी’ के रूप में याद रखेगा। महंगाई की रफ्तार मिसाइलों से भी तेज है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सिलेंडर की कीमत में करीब 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और जो कीमत जनवरी में थी, वह आज दोगुनी होकर 3000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई है।”

कांग्रेस ने किया पोस्ट

कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘महंगाई मैन मोदी’ का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। मोदी ने पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए। 1 मई को ₹993, 1 अप्रैल- ₹218, 7 मार्च- ₹115, 1 मार्च- ₹31, 1 फरवरी- ₹50, 1 जनवरी- ₹111 कुल 1518 रुपये बढ़ाए गए।

'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ।



मोदी ने पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए 👇



• 1 मई: ₹993

• 1 अप्रैल: ₹218

• 7 मार्च: ₹115

• 1 मार्च: ₹31

• 1 फरवरी: ₹50

• 1 जनवरी: ₹111

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टोटल: ₹1,518



जी… — Congress (@INCIndia) May 1, 2026

आगे लिखा, कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ 4 महीने में 1,518 रुपए महंगा हो गया। अभी साल के 8 महीने बाकी हैं। मोदी की वसूली जारी है।

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चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने जानकारी दी है कि शुक्रवार से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपये का इजाफा होने जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें