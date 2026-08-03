Bankipur ByPolll Results: तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी को दो में हार का सामना करना पड़ा है। इसमें सबसे अहम बांकीपुर की सीट है, जो कि बीजेपी का गढ़ थी लेकिन जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने यहां जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस हार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भगवान को नचाने वालों का अंहकार टूट गया है।

बांकीपुर में अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा, “जिन लोगों ने घमंड से सोचा था कि वे भगवान को नचा सकते हैं, उन्हें ही भगवान की धुन पर नाचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।” उन्होंने यह कटाक्ष बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की एक रैली के संदर्भ में किया, जिसमें कथित तौर पर भगवान हनुमान के वेश में एक व्यक्ति मौजूद था।

अखिलेश यादव एक्स पर किया पोस्ट

दरअसल, एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, “ईश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने घमंड से यह सोचा था कि वे उन्हें नचा सकते हैं, अपनी धुन पर नचाया है। जिन्होंने खुद को ईश्वर से ऊपर समझा, उन्हें स्वयं ईश्वर ने उनकी अकड़ के साथ चलती हुई ट्रेन से बेरहमी से फेंक दिया है।”

भगवान को नचाने का अहंकार रखनेवालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझनेवालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है और साथ ही उनके घमंड का बुख़ार भी।



ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है क्योंकि:

– ‘वोट चोरी’

– ‘पेपर चोरी’

-… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 3, 2026

अखिलेश यादव ने गिना दिए कई मुद्दे

अखिलेश यादव ने इस हार को युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम बताया और इस आक्रोश के पीछे के कारणों को गिनाया। उन्होंने “वोट की चोरी, कागजी चोरी, चंदे की चोरी, नौकरी की चोरी, आरक्षण की चोरी, कमीशन में भ्रष्टाचार, सार्वजनिक वितरण पर अत्याचार, व्यापक भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, सरकार द्वारा मिलावट को मंजूरी देना, माताओं और बेटियों का अपमान, देश की पीढ़ी Z पर हर तरह से हमले” जैसे कई मामलों को गिनाते हुए तर्क दिया कि इन सभी के माध्यम से “भाजपा ने जनता के विश्वास और भरोसे को धोखा दिया है।”

सपा प्रमुख ने संकेत दिया कि इस हार से बीजेपी के भीतर कलह बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “अब बीजेपी के लोग भी अपने ही किसी नेता के इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि अगर चुनाव उन्हीं लोगों पर निर्भर रहा जाए जो अपनी विधानसभा सीट हार गए, तो पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है? सच तो यह है कि यह हार उन्हीं लोगों की है जिन्होंने उन्हें चुना या, यूं कहें कि, अपनी मनमर्जी से उन्हें संगठन पर थोपा। अब कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते।”

‘राज्य के चुनाव लड़ पाएंगे’

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वे नेता जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का पद देने से इनकार कर दिया गया और इसके बजाय राज्य स्तर का पद दिया गया क्योंकि वे पीडीए समुदाय से संबंधित थे, वे परिणामों से सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, “सबसे खुश तो उत्तर प्रदेश के वे लोग हैं, जिन्हें ‘पीडीए’ समुदाय से संबंध होने के कारण जानबूझकर राष्ट्रीय स्तर का पद नहीं दिया गया और उसकी जगह राज्य स्तर का पद दे दिया गया। आज तो वे मुस्कुरा रहे हैं और पूछ रहे हैं ‘5 बड़े या 7?’ वैसे, जनता भी कह रही है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा सीट नहीं जीत सके, तो राज्य अध्यक्ष तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।”

अखिलेश यादव ने उपचुनाव में बीजेपी की हार को “इंजन वाली सरकार की दोहरी हार” करार दिया। उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी की हार बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने कहा, “बीजेपी की सबसे सुरक्षित और पारंपरिक सीटें भी अब उन्हें हार से नहीं बचा पाएंगी। बीजेपी का संकट केवल हार तक सीमित नहीं रहेगा, यह इस हद तक होगा कि उन्हें ड्रोन और दूरबीन लेकर भी टिकट मांगने वाला नहीं मिलेगा।”

दिल्ली और दूसरे राज्यों में पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण पुलिस केस का सामना कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे केस बंद कर सकती हैं या वापस ले सकती हैं। हालांकि यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी, जिन पर पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पढ़िए पूरी खबर…