राजधानी के सत्ता के गलियारों की अंदरूनी हलचल पर नजर रखने वाले ‘दिल्ली कॉन्फिडेंशियल’ में आपका स्वागत है। ‘Delhi Confidential’ में आज बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात के बारे में जिसने पार्टी के भीतर अटकलों को तेज कर दिया है। वहीं बीजेपी खेमे में इस सप्ताहांत होने वाली कई अहम संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर उत्सुकता है।

चुनाव से पहले हलचल

वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पार्टी के गलियारों में अटकलों को हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शुमार तिवारी ने बुधवार को अखिलेश के आवास पर उनसे मुलाकात की। उनके साथ उनकी विधायक बेटी आराधना मिश्रा भी थीं।

सूत्रों के मुताबिक, तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं की नजर इस बात पर है कि आखिर बैठक में क्या चर्चा हुई। खासकर तब, जब एसपी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है।

हालांकि नेताओं की ओर से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया लेकिन दोनों दलों के अंदरूनी खेमों में चर्चा है कि इस मुलाकात के पीछे सिर्फ औपचारिकता से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है।

नए चेहरों की एंट्री

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को पार्टी के आठ नए महासचिवों के साथ पहली बैठक की। इसके बाद पार्टी के अंदरूनी हलकों की नजर अब इस सप्ताहांत होने वाली कई अहम संगठनात्मक नियुक्तियों पर है।

सूत्रों के मुताबिक, राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में पार्टी के कामकाज पर चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि यह बातचीत पार्टी में व्यापक संगठनात्मक फेरबदल के तहत राज्य चुनाव प्रभारियों जैसे पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर सकती है।

अखिलेश यादव का ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ JPNIC अब क्यों जा रहा है निजी हाथों में?

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) को 35 साल के लिए निजी समूह (कंसोर्टियम) को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने और इसके प्रमुख परिसरों को चलाने की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर को सौंप दी गई है।