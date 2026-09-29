जब समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जून 2023 में पहली बार ‘PDA’ शब्द का इस्तेमाल किया था। उस समय इसका मतलब था ‘पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक’। इस फॉर्मूले को SP के पारंपरिक सामाजिक आधार को बढ़ाने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया था। अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि ‘PDA ही NDA को हराएगा।’ हालांकि, समय के साथ PDA के मायने कई बार बदले हैं।

PDA का उद्देश्य यादव और मु्स्लिम मतदाताओं से आगे बढ़कर गैर-यादव OBC, दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना था। अखिलेश ने यह भी कहा कि इसमें सवर्ण समुदायों के पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें पारंपरिक रूप से BJP के समर्थक वर्ग के तौर पर देखा जाता है।

अक्टूबर 2023 में SP के कुछ सवर्ण नेताओं ने आशंका जताई कि इस फॉर्मूले से सवर्ण और आदिवासी समुदाय खुद को इससे बाहर महसूस कर सकते हैं। इसके बाद अखिलेश ने ‘A’ का दायरा बढ़ाते हुए इसमें ‘अगड़े’ (सवर्ण), ‘आदिवासी’ (अनुसूचित जनजाति) और ‘आधी आबादी’ (महिलाएं) को भी शामिल किया।

अखिलेश ने कई बार बदला PDA का मतलब

अप्रैल 2025 में अखिलेश यादव ने पीडीए में पत्रकारों को भई शामिल किया। उन्होंने कहा कि ‘P’ का मतलब ‘पत्रकार’ भी हो सकता है। उन्होने यह बात उस समय कही थी जब एक पत्रकार ने पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाने के कारण अपने खिलाफ दर्ज मामले की शिकायत की थी।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने के साथ अखिलेश ने PDA की नई व्याख्याएं भी दीं। मार्च में गौतम बुद्ध नगर की एक SP रैली में उन्होंने कहा कि PDA आंदोलन का मतलब ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ लोगों को एकजुट करना है।

5 अगस्त को लखनऊ में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा कि PDA में ‘PD’ का मतलब ‘पंडित’ (ब्राह्मण) भी है। हाथ में त्रिशूल लेकर और जनेश्वर मिश्रा को याद करते हुए उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र के पाठ वाले एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसे SP की ओर से ब्राह्मण समुदाय तक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया।

25 सितंबर को रायबरेली में PDA रथ यात्रा के दौरान SP प्रमुख ने एक बार फिर इस फॉर्मूले का दायरा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक में ‘मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख’ और ‘आधी आबादी’ भी शामिल है।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि PDA से जुड़े समुदायों को प्रशासनिक कार्रवाई में चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ व्यवस्था से जुड़े लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है।

BJP ने PDA के अपने मतलब बताए

पीडीए की बदलती व्याख्याओं को बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी एसपी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। अखिलेश की PDA यात्रा के कुछ घंटे बाद BJP ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि SP के फॉर्मूले से ‘पंडित’ गायब हो गए हैं। BJP ने कहा कि अखिलेश के बदले हुए रथ पर लिखा PDA ‘पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक-मुस्लिम’ है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार PDA को लेकर अखिलेश पर निशाना साध चुके हैं। पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि SP PDA में ‘P’ का मतलब लगातार बदलती रहती है और एक दिन यह ‘पाकिस्तान’ भी हो सकता है।

नवंबर 2024 में आदित्यनाथ ने PDA की एक और व्याख्या करते हुए इसे ‘दंगाई और अपराधियों की प्रोडक्शन हाउस’ बताया था। उन्होंने अखिलेश को इसका CEO और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को ट्रेनर बताया था। इस दौरान उन्होंने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और वांछित अपराधी खान मुबारक का भी जिक्र किया था।

BJP के दूसरे नेताओं ने भी PDA के अलग-अलग अर्थ बताए हैं। BJP के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने हाल में PDA का ‘असल मतलब’ ‘पराया धन अपना’ बताया।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14 सितंबर को X पर PDA को ‘परिवार डेवलपमेंट एजेंसी’ बताया और आरोप लगाया कि SP लोगों के विकास के बजाय अपने परिवार, गुंडों और अपराधियों को बचाने पर ज्यादा ध्यान देती है। उन्होंने इसकी तुलना BJP के ‘त्रिवेणी’ से की जिसमें सवर्ण, पिछड़े और दलित समुदायों का जिक्र किया।

मौर्य ने PDA को ‘पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी’ भी बताया और आरोप लगाया कि इसका फायदा अखिलेश यादव को पहुंचाना है।

BJP के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने दिसंबर 2025 में PDA को ‘पारिवारिक दल अलायंस’ बताया। उन्होंने SP और INDIA गठबंधन के दूसरे दलों पर परिवार आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया।

29 मई 2026 को चौधरी ने चंदौली की एक घटना का जिक्र करते हुए PDA को ‘पीड़ा, दमन और अपमान’ भी बताया था। इस घटना में SP नेताओं पर एक महिला पार्टी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया था।

NDA सहयोगी और BSP ने भी दिए अलग-अलग मतलब

BJP के सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी SP के PDA फॉर्मूले पर तंज कसा है। उन्होंने एक SP नेताओं के बीच कथित विवाद के संदर्भ में PDA का मतलब ‘पैसा, दबंगई और आपसी लड़ाई’ बताया।

राजभर पहले PDA का मतलब ‘पीट देगा अहीर’ भी बता चुके हैं। बाद में उन्होंने इसे बढ़ाकर ‘पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक’ कहा।

BSP अध्यक्ष मायावती ने भी PDA की बदलती व्याख्याओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने X पर एक पोस्ट में SP से पूछा कि आखिर PDA का वास्तविक मतलब क्या है। मायावती ने आरोप लगाया कि SP राजनीतिक फायदे के हिसाब से कभी ‘PD’ का मतलब ‘पिछड़ा-दलित’ तो कभी ‘पंडित’ बताती है।