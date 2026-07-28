संसद के मानसून सत्र शुरू होने के एक सप्ताह बाद एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। मंगलवार को सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधान के इस्तीफे के मद्देनजर उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब वे संसद आए तो उनका साथ स्वागत किया गया।
20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद में हंगामा चल रहा था। आज विपक्ष किसी तरह चर्चा में शामिल हुआ। सोमवार को जितेंद्र सिंह ने ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ पेश किया लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सदन स्थागित हो गया था। इसके बाद मंगलवार यानी आज दोपहर दो बजे से पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा शुरू हो गई।
कितने बड़े संकट से बचा लिया- अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने कहा, “सरकार वचन नहीं जुमले देती है। मंत्री जी इस्तीफे के बाद संसद आए तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य को कितनी राहत मिली होगी कि कितने बड़े संकट से बचा लिया। उन्होंने कितने बड़े संकट से बचा लिया। एक प्रधान को हटाकर आपने प्रधानमंत्री जी को बचा लिया। ऐसा आंदोलन किसी ने नहीं देखा।”
कन्नौज सांसद ने कहा, “इस आंदोलन में कम उम्र के लोग, नई पीढ़ी के लोग निकलकर आ गए। और जो नारे दिए गए कि यह सरकार पिछले कई सालों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी। नकारात्मक राजनीति करती थी और न जाने कितने हजारों करोड़ रुपये खर्च किए। लेकिन अंत में सरकार को झुकना पड़ गया, युवाओं को मैं बधाई देता हूं।”
कांग्रेस ने भी धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर उठाए सवाल
इधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा, “नीट पेपर लीक के कारण 21 बच्चों की जान चली गई; उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) की देखरेख में 21 बच्चों की जान गई, जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और कल सदन में लौटे, तो आपने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे वे पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग जीतकर लौटे हों।”
आगे उन्होंने यह भी कहा, “आज प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम रील्स में नजर आते हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में, शिक्षा को बेहतर बनाने और माफिया जैसे पेपर-सेटिंग माफिया, पेपर-सॉल्विंग माफिया, टेस्टिंग सेंटर माफिया को खत्म करने पर विस्तार से चर्चा करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी ने बस इंस्टाग्राम पर अधिक ध्यान देने की बात कही।”
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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि गठबंधन के लिए बातचीत करने का यही सही समय है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें