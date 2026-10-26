समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा, ‘हम साधु थोड़ी है।’ सीएम योगी ने कहा था कि साधु-संतों का लक्ष्य सत्ता या कुर्सी नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण और सेवा होता है।

आगे सीएम योगी ने कहा, ‘सत्ता और कुर्सी की लालसा उन लोगों को होती है, जिन्हें केवल परिवारवाद और सत्ता का मोह है।’

हमें तो कुर्सी चाहिए- अखिलेश यादव

इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, “हम साधु-संत थोड़ी हैं, जो गद्दी चाहिए, हमें तो कुर्सी चाहिए। गद्दी तो आपको चाहिए और कुर्सी हमें इसलिए चाहिए की जनता की सेवा कर सकें, जनता के लिए काम कर सकें।”

VIDEO | Lucknow: "We are not saints or seers who need a gaddi, we need a kursi, and we need it to work for the people," says Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/vU8FnW4TZN — Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026

अखिलेश यादव ने 20 नेताओं को दिलाई सदस्यता

अखिलेश यादव ने यह बातें उस दौरान कही जब लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में करीब 20 नेताओं को सदस्यता दिलाई। इनमें अमेरिका से लौंटी सबीना परवीन, बदांयू की दातागंज सीट से दो बार विधायक रहे सिनोद शाक्य, बिसौली के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, मेरठ के बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति और पूर्व आईएएस राम बहादुर पासी जैसे प्रमुख और बड़े चेहरे भी शामिल हैं। राम बहादुर पासी मायावती सरकार को दौरान उनके काफी करीबी अधिकारी माने जाते थे।

तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं पूर्व आईएएस राम बहादुर

रामबहादुर पासी काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते थे, वह प्रशासनिक सेवा से रिटायर होकर सक्रिय राजनीति में आए। राम बहादुर गोंडा जिले के डीएम और एलडीए के उपाध्यक्ष जैसे पद पर रहे चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने नागरिक एकता पार्टी बनाई। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए और अब सपा में उनकी एंट्री से प्रदेश के राजनीति में एक बार फिर उनकी भूमिका चर्चा बन गई है।

अखिलेश यादव का जताया आभार

सपा का दामन थामने के बाद राम बहादुर पासी ने अखिलेश यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा में शामिल किया और इसके लिए वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं। साथ ही यह भी कहा कि वह 2015 तक वह सेवा में थे और उस समय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

इधर अखिलेश ने भी पूर्व आईएएस राम बहादुर पासी की तारीफ की। उन्होंने कहा, अपनी सेवा के दौरान भी उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी, और जिसे नाम में राम जुड़ा हो, उसके सब काम बन जाएंगे।

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में पूर्व IAS अधिकारी राम बहादुर पासी ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी माने जाने वाले राम बहादुर भाजपा में भी रह चुके हैं। उनके सपा में आने को दलित वोट बैंक तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



