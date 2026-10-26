Akhilesh Yadav Ghuspaithiya remark: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ताजा बयान के बाद उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने हाल ही में पत्रकारों से सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घुसपैठिए कौन हैं। उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया था और कहा था कि ये घुसपैठिए उत्तराखंड के लोग हैं।

सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया है?

उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और बेहद सोच-समझकर अपनी बात कहने वाले अखिलेश यादव ने यह बयान यूं ही नहीं दिया है। उन्होंने इस बयान के बहाने क्षेत्रीय कार्ड खेला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म अविभाजित उत्तर प्रदेश में हुआ था।

संघर्षों के बाद मिला उत्तराखंड राज्य

उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दिनों में एक नारा बहुत जोर-शोर से लगता था- ‘आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो’। लंबे संघर्षों के बाद 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। उत्तराखंड राज्य को हासिल करने के लिए लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, जेल गए, मुकदमे झेले। अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी ने उत्तराखंड के लोगों का अपमान बताया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम आदित्यनाथ योगी हो गया। उनका जन्म 5 जून, 1972 को पौड़ी जिले के पंचूर गांव हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वह गोरखपुर आ गए थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बन गए थे और बाद में वह गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी बने।

इसके बाद योगी लगातार पांच बार गोरखपुर से सांसद बने और साल 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

अखिलेश यादव ने घुसपैठिये वाला बयान देकर उत्तर प्रदेश के मूल के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने का कार्ड खेला है। बीते साल अक्टूबर में भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लिए बिना घुसपैठिये वाला बयान दिया था।

अब सवाल यह है कि क्या इस बयान से न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि क्या कांग्रेस को भी नुकसान होगा? कांग्रेस का इसमें पक्ष यह है कि उत्तर प्रदेश में वह गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में है जबकि उत्तराखंड में उसे अकेले ही बीजेपी से मुकाबला करना है। कांग्रेस के लिए यह जरूरी है कि वह इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का विरोध करे इसलिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अखिलेश यादव के बयान को दुर्भाग्य जनक बताया।

सीएम धामी ने कांग्रेस को भी घेरा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिलेश यादव के बयान पर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी के घनिष्ठ मित्र अखिलेश यादव हैं और वह उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया बताते हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद उत्तराखंड मूल के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर 1994 में हुए रामपुर तिराहा कांड की याद दिलाई है।

रामपुर तिराहा कांड में उत्तराखंड राज्य की मांग करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर पुलिसिया जुल्म हुआ था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इस वजह से उत्तराखंड में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को कभी मजबूती नहीं मिल सकी।

समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में कोई विशेष जनाधार नहीं है। साल 2004 में एक बार उसके नेता राजेंद्र बॉडी हरिद्वार से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके अलावा कभी भी 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं मिली।

अब बात करते हैं दोनों प्रदेशों के रिश्तों पर। जब तक उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग रोजी-रोजगार, पढ़ाई और नौकरियों के लिए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में जाते थे। आज भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा सहित कई शहरों में बड़ी संख्या में उत्तराखंड मूल के लोग रहते हैं।

उत्तराखंड मूल के ये नेता रहे यूपी के सीएम

उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वह गढ़वाल के पौड़ी जिले के रहने वाले थे। नारायण दत्त तिवारी चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वह मूल रूप से नैनीताल जिले के बल्यूटी गांव के रहने वाले थे। नारायण दत्त तिवारी बाद में उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने। चंद्रभानु गुप्त भले ही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे लेकिन वह उत्तराखंड के रानीखेत क्षेत्र से भी विधायक रहे थे। ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक सूत्र में जोड़ने के लिए किया था।

उत्तराखंड मूल के तमाम नेता मौजूदा वक्त में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। राजधानी लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और कानपुर शहर के विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मूल रूप से उत्तराखंड के ही हैं। पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मूल रूप से उत्तराखंड की हैं। रीता बहुगुणा जोशी हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों में लोग एक-दूसरे के शहरों में आते-जाते हैं और यहां बड़े पैमाने पर रिश्तेदारियां भी हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाके जैसे- सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत में भी उत्तराखंड के लोगों का आना-जाना है और व्यापारिक रिश्ता भी है।

उत्तराखंड के तमाम जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के पुतले फूंके हैं और उनके बयान को उत्तराखंड के लोगों का अपमान बताया है।

अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर क्षेत्रवाद का कार्ड खेलकर इसे उत्तर प्रदेश की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की है। भारत के कई राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीति होती रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी नेता ने किसी को घुसपैठिया कहा हो।

सपा के लिए ‘करो या मरो’ का चुनाव

उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी के लिए यह ‘करो या मरो’ का चुनाव है। समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हार चुकी है। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय अस्मिता के कार्ड के जरिए यूपी में सियासी फायदा हासिल करना चाहती है लेकिन दोनों प्रदेशों के लोगों के सौहार्द्रपूर्ण रिश्तों को देखते हुए ऐसा होना आसान नहीं लगता।

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उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और मेरठ की सरधना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।