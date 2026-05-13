समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव ने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अखिलेश ने अपने X अकाउंट पर सौतेले भाई प्रतीक को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर संवेदनाए व्यक्त की। समाजवादी पार्टी (सपा) संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, अखिलेश यादव के सौतेले भाई और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वह लगभग 38 वर्ष के थे।

अपने मैसेज में अखिलेश यादव ने लिखा, ”श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि।”

स्वास्थ्य के प्रति सजग

अखिलेश यादव ने कहा, ”आज प्रतीक हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। वह एक ऐसा नौजवान था जो बचपन से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग था और वो जीवन में आगे बढ़-चढ़कर काम करना चाहता था। वो अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता था। और दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम बात मानेंगे। करीब दो महीने पहले मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइये। कभी-कभी कारोबार में फाइनेंशियल नुकसान जो हो जाता है, उससे लोग कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। जो भी कानूनी रास्ता है, वो हम अपनाएंगे।”

योगी ने भी दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने शोक संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।” उन्होंने कहा, “मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”

अस्पताल आने से पहले मौत

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को तबीयत खराब होने पर सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार प्रतीक को कुछ समय पहले बीमार होने पर यहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वह कुछ दिनों में तबीयत ठीक होने पर घर लौट आए थे।

प्रतीक यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। उनकी पत्नी भाजपा नेता अपर्णा यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।

KGMU में जारी है पोस्टमार्टम

प्रतीक के साले अमन बिष्ट ने टेलीफोन पर ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, “मैं अभी अस्पताल में हूं। यह बात करने का सही समय नहीं है।” सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को सुबह करीब पांच बजकर 10 मिनट पर अस्पताल ले जाया गया था और सुबह करीब छह बजे सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। यह अस्पताल प्रतीक के घर से लगभग एक किलोमीटर दूर है। प्रतीक के शव का लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

पत्नी अपर्णा से विवाद

इसी साल 19 जनवरी को प्रतीक ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर अपने पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी से तलाक ले लेंगे। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर की गई एक पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा को ‘स्वार्थी’ और ‘परिवार तोड़ने वाली’ करार देते हुए उन पर शोहरत के पीछे भागने का आरोप भी लगाया था। हालांकि, 28 जनवरी को उन्होंने एक बार फिर अपनी पत्नी के साथ सुलह का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, “19 जनवरी को मेरी पत्नी अपर्णा के साथ मेरा गंभीर विवाद हुआ था जिसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट किए थे। लेकिन, अब आपसी बातचीत के बाद यह मामला सुलझ गया है और हमारे बीच अब कोई विवाद नहीं है।” उन्होंने एक अन्य पोस्ट में अपर्णा के साथ अपना एक वीडियो भी साझा किया था।

प्रतीक यादव-अपर्णा यादव की लव स्टोरी

2011 में हुई प्रतीक-अपर्णा की शादी हाई-प्रोफाइल थी और काफी सुर्खियों में रही थी। दोनोंं ने एक-दूसरे को 11 साल डेट किया था। अपर्णा-प्रतीक की दो बेटियां हैं। एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा था, ”हम मां के बर्थडे पर मिले थे। हम दोनों स्कूल के इवेंट्स पर भी मिलते रहते थे। हम दोनों एक ही स्कूल में नहीं थे। मैं म्यूजिक क्लब प्रेसिडेंट थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं प्रतीक के स्कूल में किसी स्कूल इवेंट के लिए गई थी। प्रतीक अपने स्कूल के साथ थे। उन्होंने स्कूल में मेरा ई-मेल मांगा था। उस दौरान Yahoo मैसेंजर बहुत चलता था।”

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ