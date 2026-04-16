Akhilesh Yadav on Women Reservation: लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों को लेकर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन में जल्दबाजी करके जाति जनगणना की मांग को टालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने और सीटों के रोटेशन से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल खड़े किए हैं।

दरअसल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण के जरिए सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “बीजेपी जाति आधारित जनगणना में देरी करना चाहती है क्योंकि अगर जनगणना हुई तो केंद्र सरकार को जाति आधारित आंकड़े जारी करने होंगे और पिछड़े समुदायों के लिए जाति आधारित आरक्षण लागू करना होगा।”

‘महिला आरक्षण पर समर्थन लेकिन…’

हालांकि, अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करती है, जिसके तहत संसद में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, लेकिन उन्होंने इसके लागू करने में मोदी सरकार द्वारा की जा रही जल्दबाजी का जमकर विरोध किया है, और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।

अखिलेश यादव ने कहा, “बीजेपी महिलाओं को नारों में बदल रही है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है। हमने हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है लेकिन बीजेपी महिला को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को जवाब देना होगा कि जिन 21 राज्यों में उनकी सत्ता है, उनमें से कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं? यहां तक ​​कि आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री के अधिकार नहीं हैं; वह ‘आधी मुख्यमंत्री’ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी जल्दी क्यों है?”

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना में देरी करना चाहती है। उन्होंने BJP पर महिलाओं का इस्तेमाल करके खेल खेलने का आरोप लगाया और विधेयक को लागू करने के पीछे छिपे मकसद की ओर इशारा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना से बचना चाहती है ताकि जाति आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक न किया जाए, जिससे उन्हें पिछड़े समुदायों को जाति आधारित आरक्षण देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।