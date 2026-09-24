उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AI से बनाए गए वीडियो राजनीतिक संदेश और प्रचार का नया जरिया बनते दिख रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP) एक-दूसरे के नेताओं को निशाना बनाने वाले ऐसे वीडियो बनाने और उन्हें फैलाने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं। दोनों पार्टियों का कहना है कि दूसरे पक्ष के नेताओं को निशाना बनाने वाले ये ‘आपत्तिजनक’ AI वीडियो उन्होंने नहीं बनाए हैं।

गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में यह विवाद और बढ़ गया है। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी हाल की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में AI से बनाए गए वीडियो दिखा चुके हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि अगर ये वीडियो SP ने नहीं बनाए हैं तो अखिलेश यादव या पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इन्हें सार्वजनिक तौर पर क्यों दिखाया जा रहा है।

चुनावी प्रचार के लिए स्पूफ का इस्तेमाल

यह विवाद पहली बार 31 अगस्त को सामने आया था। उस दिन अखिलेश यादव ने एक AI वीडियो दिखाया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा दिखने वाला एक किरदार नज़र आ रहा था।

इस वीडियो में विपक्ष की ओर से बीजेपी सरकार पर उठाए जाने वाले कई मुद्दों को दिखाया गया था। इनमें राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे।

अखिलेश ने यह वीडियो चलाने से पहले एक और AI वीडियो दिखाया था। उन्होंने दावा किया था कि यह वीडियो बीजेपी की ओर से फैलाया गया है। इस वीडियो में उन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, दंगों और दूसरे मुद्दों को लेकर आरोप लगाए गए थे।

अखिलेश ने बीजेपी को ऐसे वीडियो को लेकर चेतावनी भी दी थी और आरोप लगाया था कि इस तरह की गतिविधियों में सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा था, ”बचपना मत करिए, सरकार को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके साथ खेलेंगे।” उन्होंने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की मांग भी की थी जहां से ये वीडियो फैलाए गए थे।

एसपी नेताओं का कहना है कि ऐसे वीडियो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये पार्टी के चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बन सकते हैं।

AI से बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो विपक्ष को ऐसे मुद्दे दे रहे हैं जिन्हें मनोरंजन के अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इनमें पहचान में आने वाले राजनीतिक नेताओं जैसे दिखने वाले किरदारों का इस्तेमाल किया जाता है।

SP के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”अखिलेश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करके बीजेपी ने AI की जंग शुरू की।” उन्होंने कहा, ”हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। बीजेपी से नाराज हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ ये वीडियो भेजे और हमने उन्हें चला दिया।”

वीडियो की जंग

10 सितंबर को गोरखपुर में नागरिक सुविधाओं को लेकर बात करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर AI से बनाया गया वीडियो दिखाया। इसमें योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद रवि किशन जैसे दिखने वाले किरदार डांस करते नजर आए। इस AI वीडियो को उन लोगों के असली वीडियो के साथ दिखाया गया जो शहर में नागरिक सुविधाओं की कमी की शिकायत कर रहे थे।

इसके एक हफ्ते बाद SP खेमे ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में मीडिया के सामने एक और AI वीडियो दिखाया। इस बार वीडियो का अंदाज उल्टा था। इसमें अखिलेश जैसे दिखने वाले किरदार को एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाया गया जो कई मुद्दों पर योगी जैसे दिखने वाले किरदार से सवाल करता है। वीडियो में अखिलेश के किरदार की ओर से कहा गया, ”आपके झूठ का पर्दा उठ गया है।” वीडियो के अंत में दावा किया गया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी। PDA अखिलेश यादव के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है।

19 सितंबर को अखिलेश ने सरकार के खिलाफ डिजिटल कंटेंट को लेकर कहा, ”यह एक नए तरह का चुनाव है, ये नया दौर है। हमें जमीन पर भी लड़ना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। नैरेटिव और लोगों की धारणा के मामले में हम पीछे नहीं रह सकते।”

उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्ष अपना डिजिटल कंटेंट तैयार नहीं करेगा तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है, खासकर तब जब उनके खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हों।

अखिलेश ने यह सवाल भी उठाया कि उन्हें निशाना बनाने वाले वीडियो कहां बनाए जा रहे हैं और इनके स्रोत की जांच की मांग की।

SP नेताओं का कहना है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ बनाए जा रहे AI वीडियो पार्टी आधिकारिक तौर पर तैयार नहीं करती। उनके मुताबिक, पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक ऐसे वीडियो बनाते हैं और फिर उन्हें नेताओं तक पहुंचाते हैं।

सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला जब अखिलेश ने एक और AI वीडियो जारी किया। इसमें उनके और SP पर केंद्रित हिप-हॉप गाने का एक हिस्सा दिखाया गया था। अखिलेश ने कहा, ”हम नकारात्मक गाने नहीं बनाना चाहते और न ही पीछे रहना चाहते हैं। दूसरे लोग पैसे या सरकारी बजट का इस्तेमाल करके गाने बना रहे होंगे। लेकिन हमारे पार्टी कार्यकर्ता इन्हें बिना किसी खर्च के बना रहे हैं। वे पार्टी से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन गानों के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं।”

SP सूत्रों के मुताबिक, पार्टी में यह चिंता भी है कि ऐसे AI वीडियो बनाने वाले उसके कार्यकर्ताओं या समर्थकों की पहचान होने पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है। इसी वजह से पार्टी ने तय किया है कि ऐसे वीडियो पार्टी कार्यालय में उसके नेता खुद चलाएंगे।

बीजेपी का पक्ष

बीजेपी का भी कहना है कि पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट या किसी पार्टी नेता की ओर से कोई ‘आपत्तिजनक’ AI वीडयो अपलोड नहीं किया गया है। पार्टी ने SP नेताओं के खिलाफ बनाए गए ऐसे वीडियो का जिम्मेदारी स्वतंत्र सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को बताया है।

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”AI टूल्स का इस्तेमाल करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और कंटेंट आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। हम भी AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने आधिकारिक अकाउंट से कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं बनाया या अपलोड किया है।”

उन्होंने दोनों पार्टियों के ऐसे कंटेंट से निपटने के तरीके में अंतर का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि SP प्रमुख खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ‘आपत्तिजनक’ AI वीडियो दिखाते नजर आए हैं।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सोशल मीडिया अभियान भी मीम और वीडियो पर काफी निर्भर है। इसमें एक बड़ा मुद्दा 2017 से पहले की SP सरकार और उसके बाद की बीजेपी सरकार के बीच तुलना का है।

हाल ही में UP बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक AI वीडियो भी प्रसारित हुआ जिसमें अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए SP और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर तंज किया गया था।

एक SP नेता ने कहा, ”यह साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ रैलियों, संगठन की सक्रियता और पारंपरिक मीडिया के जरिए नहीं लड़ा जाएगा। बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाले छोटे वीडियो भी इसका हिस्सा होंगे।”

उन्होंने कहा कि AI ने राजनीतिक व्यंग्य तैयार करना आसान कर दिया है। किसी पहचाने जाने वाले चेहरे को कुछ ही मिनटों में एक काल्पनिक किरदार में बदला जा सकता है, उसे किसी काल्पनिक स्थिति में दिखाया जा सकता है और उसके लिए संवाद भी तैयार किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक, इस तरह का कंटेंट लोगों तक ज्यादा आसानी से पहुंचता है।