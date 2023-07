Live

LIVE News: पीएम मोदी ने किया भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन , बोले-शिक्षा में देश को बदलने की ताकत

Akhil Bhartiya Shiksha Samagam 2023 Live: प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया और पीएम श्री योजना के तहत फंड की पहली किस्त भी जारी की।

पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो : ANI)

Go to Live Updates प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि शिक्षा देश को बदलने की ताकत रखती है, आज का यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। ‘समागम’ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के साथ तहत किया जाने वाला एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दिया और पीएम श्री योजना के तहत फंड की पहली किस्त भी जारी की। इसका उद्देश्य है कि योजना के तहत आने वाले स्कूल छात्रों को इस तरह से तैयार करेंगे कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की परिकल्पना के मुताबिक एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण से जुड़ें और बेहतर योगदान देने वाले नागरिक बनें। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 29 और 30 जुलाई, 2023 को आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह आज 29 जुलाई को प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम और पीएम मोदी के भाषण से जुड़े LIVE Updates के लिए जनसत्ता.कॉम के साथ जुड़ें। Live Updates 11:44 (IST) 29 Jul 2023 Live Updates: हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के नजरिए से देखा पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, “ज़्यादातर विकसित देशों ने अपनी मूल भाषाओं के आधार पर प्रगति की है, लेकिन इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद दुर्भाग्य से हमने उन्हें पिछड़ेपन के नजरिए से देखा।” https://twitter.com/PTI_News/status/1685171295791570945 11:41 (IST) 29 Jul 2023 Live Updates: NEP ने बेहतर शिक्षा के अवसर दिए : पीएम मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पीएम मोदी ने कहा, “हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति का नेतृत्व करते हुए भारत की परंपराओं को संरक्षित कर रही है।” https://twitter.com/PTI_News/status/1685169501577400320 11:38 (IST) 29 Jul 2023 Live Updates: ‘शिक्षा देश को बदलने की ताकत रखती है’, पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह शिक्षा ही है जो देश की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। देश जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसे हासिल करने में शिक्षा की अहम भूमिका है और आप इसके प्रतिनिधि हैं। https://twitter.com/ANI/status/1685168161208086530 11:22 (IST) 29 Jul 2023 Live News : पीएम श्री योजना की पहली किस्त प्रधानमंत्री मोदी ने की जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त जारी की। https://twitter.com/ANI/status/1685166012856147968 11:13 (IST) 29 Jul 2023 Live Updates: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का भाषण इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में एनईपी 2020 21वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण तत्व है। https://twitter.com/PTI_News/status/1685162421541842944 11:04 (IST) 29 Jul 2023 Live News Updates: पीएम मोदी प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तीन साल पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करने प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे। https://twitter.com/ANI/status/1685155602644021248