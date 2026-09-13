Mayawati News: बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संगठन से निकाले गए पार्टी नेताओं के साथ-साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर नया बयान दिया है। मायावती ने कहा कि पार्टी से निकाले गए लोगों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाई।
लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, “पार्टी और आंदोलन के हित में मैंने हाल ही में जो कड़े फैसले लिए हैं, उनसे महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं, नुकसान नहीं। मैं अपनी पार्टी के सदस्यों और जनता को एक बात के बारे में आगाह करना चाहती हूं कि बहनजी पिछले एक डेढ़ महीने से काफी लंबे-चौड़े मामले भी सीधे ट्वीट के जरिये ही भेजती रही हैं। पूरे देशभर में मेरे प्रति पार्टी के लोगों को सावधान करना भी मेरा उद्देश्य है।”
मेरी बीमारी की अफवाह फैला रहे- मायावती
मायावती ने कहा, “ऐसा लगता है कि पार्टी से निकाले हुए लोगों ने पिछले एक-दो दिनों से पार्टी के लोगों में यह भ्रम फैलाया हुआ है कि बहनजी काफी बीमार चल रही हैं। इसलिए वह मीडिया में ना आकर बड़े-बड़े मामले भी ट्वीट के जरिये भेज रही हैं। इस बात का खास सबूत यह है कि मेरे निवास स्थान पर, पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के पास कल रात को लगभग 10 बजे आकाश आनंद का सीधे फोन आया और पूछा कि बहनजी क्या बीमार चल रही हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा है, आलोक कुमार ने जवाब दिया, ‘नहीं, वह बिल्कुल ठीक हैं और अपने काम में व्यस्त हैं।'”
मायावती ने आगे कहा, “आकाश आनंद ने यह भी कहा कि मेरी यह बात बहनजी को नहीं बताना और उसके बाद फोन रख दिया। ये भी काफी गंभीरता से सोचने की बात है। इस व्यवहार के पीछे की मानसिकता सही या गलत हो सकती है। वह अभी भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से ही काम कर रहा है।”
मायावती ने बीएसपी के संगठन के ढांचे में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘चीफ सेक्टर इंचार्ज’ का पद खत्म कर दिया गया है और आनंद कुमार को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है।
मायावती ने ब्रिक्स समिट के दौरान अपनाए गए संयुक्त घोषणापत्र पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संयुक्त घोषणापत्र को अपनाना एक सकारात्मक कदम है। मायावती ने यह उम्मीद भी जताई कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा, “ब्रिक्स पर संयुक्त घोषणापत्र आया, यह अच्छी बात है। चीन के साथ सीमा मुद्दा हल हो।”
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बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने साफतौर पर कहा कि बसपा में भतीजों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में भतीजी दीपिका आनंद को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। मायावती ने इसके साथ यह भी साफ किया कि यह सब भतीजी की कार्यक्षमता देखने के बाद ही होगा। मायावती ने यह बात अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए कही। जिसमें उन्होंने 9 बिंदुओं में अपनी बात रखी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…