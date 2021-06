पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से आज राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व स्वयं पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किया। पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया है। बताते चलें कि अकालियों की तरफ से बसपा के साथ हुए गठबंधन के बाद किया गया यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था।

अकाली दल की तरफ से राज्य सरकार पर कोविड टीका में घोटाले का आरोप लगाया गया है। पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को हटाने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन में अकाली दल के साथ-साथ बसपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे। मोहाली में सिस्वां में स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बाहर सैकड़ों की संख्या में अकाली दल और बसपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि कोविड वैक्सीन घोटाले की जांच की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइन्स का भी जमकर उल्लंधन देखने को मिला।

#WATCH | Punjab: Security forces use water cannon on the protesting Shiromani Akali Dal (SAD) leaders & workers outside the residence of CM Captain Amarinder Singh in Siswan.

SAD president Sukhbir Singh Badal is also present at the spot pic.twitter.com/iTQwBj5FJA

— ANI (@ANI) June 15, 2021