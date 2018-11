शाहरुख खान के खिलाफ शिकायत, अकाली MLA ने भावना भड़काने का लगाया आरोप

दिल्ली में अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक अभियोग का मामला दर्ज करवाया है। सिरसा ने अपनी शिकायत में ये आरोप लगाया है कि शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म जीरो के जरिए सिखों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया है। दरअसल शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘जीरो’ के पोस्टर पर सिख समुदाय ने नाराजगी जताई है। इस फिल्म के एक पोस्टर में शाहरुख ने कृपाण धारण की हुई है। इसी पोस्टर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (डीएसजीपीसी) और अन्य सिखों ने विरोध जताया है।

सिख समुदाय के अनुसार, फिल्म के एक पोस्टर में शाहरुख नंगे शरीर पर नोटों का हार पहने हुए हैं और वे गले में गातरा (कृपाण) पहने हुए भी देखे जा सकते हैं। गातरा (कृपाण) सिखों के पवित्र पांच ककारों में से एक है। सिख समुदाय के अनुसार इसे मजाकिया ढंग में दिखाया गया है। वही इस मामले में डीएसजीपीसी के धर्म प्रचार कमिटी के चेयरमैन परमजीत सिंह राणा ने भी अपनी राय रखी है। परमजीत ने एक लेटर जारी करते हुए कहा, ‘हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म का पोस्टर सामने आया है, जिसमें वह कृपाण पहने हुए नजर आ रहे हैं, जो इसका मजाक उड़ाने के समान है।’

Delhi Akali Dal MLA Manjinder Singh Sirsa files criminal complaint against Shahrukh Khan and others for allegedly hurting Sikh sentiments in the movie #zero (file pics) pic.twitter.com/xtJpWmCHKi

— ANI (@ANI) November 5, 2018