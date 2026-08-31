1984 में अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल या दरबार साहिब में भारतीय सेना की कार्रवाई (ऑपरेशन ब्लू स्टार) के बाद सिख समुदाय कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से बेहद नाराज था।
यह वह वक्त था जब पंजाब पूरी तरह अशांत था लेकिन शांति बहाली के मकसद से 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है।
इस समझौते के 27 दिन बाद हरचंद सिंह लोंगोवाल की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
1985 में अकाली दल आया सत्ता में
1985 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल सत्ता में आया और सुरजीत सिंह बरनाला राज्य के मुख्यमंत्री बने। अकाली दल ने इस चुनाव में 73 सीटें जीती थी और इस तरह उसे चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल और सुरजीत सिंह बरनाला आमने-सामने आ गए?
इस कहानी की शुरुआत होती है 1986 से। 1986 में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने गोल्डन टेंपल में ठिकाना बना लिया था। अप्रैल, 1986 में पांच सदस्यों वाली एक पंथक कमेटी ने खालिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया और इससे सुरजीत सिंह बरनाला सरकार के सामने हालत बहुत चुनौतीपूर्ण हो गए क्योंकि दरबार साहिब के परिसर में मौजूद कट्टरपंथियों के पास हथियार थे। इस वजह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे।
आखिरकार सुरजीत सिंह बरनाला सरकार ने फैसला लिया और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद 30 अप्रैल, 1986 को गोल्डन टेंपल में सुरक्षा बल दाखिल हुए और हथियारबनबंद कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसे बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर-1 के नाम से जाना गया। बरनाला सरकार ने गोल्डन टेंपल में कमांडो कार्रवाई की मंजूरी पंजाब में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से दी थी लेकिन उनके इस कदम से अकाली दल में फूट पड़ गई।
बादल और टोहड़ा विरोध में उतरे
सुरजीत सिंह बरनाला का पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल और गुरु चरण सिंह टोहड़ा ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1 मई, 1986 को प्रकाश सिंह बादल और गुरु चरण सिंह टोहड़ा ने अकाली दल की वर्किंग कमेटी से अलग होने का ऐलान कर दिया। कुछ मंत्रियों ने भी बरनाला का साथ छोड़ दिया। इससे अकाली दल के अंदर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया और अकाली दल टूट के कगार पर आ गया।
गुरु चरण सिंह टोहड़ा अकाली राजनीति के ताकतवर नेता थे और कई बार सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। बरनाला और टोहड़ा की लड़ाई पुरानी थी और जब सुरक्षा बल गोल्डन टेंपल में घुसे तो टोहड़ा बरनाला के खिलाफ बादल के साथ आ गए।
27 विधायकों ने की बगावत
मई, 1986 में 27 विधायकों ने पंजाब के विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर बताया कि अकाली दल में टूट हो चुकी है और वह अलग विधायक दल बनाना चाहते हैं। जांच के बाद स्पीकर ने उन्हें अलग समूह के रूप में मान्यता दे दी। जब 27 विधायक अलग हो गए तो सीएम बरनाला की ताकत कम हो गई और बरनाला के पास सरकार चलाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं था। ऐसे वक्त में बरनाला ने अपने साथ बचे विधायकों को महत्वपूर्ण पद दिए। 25 विधायकों को मंत्री बनाया और बाकी विधायकों को भी निगमों का अध्यक्ष बनाया गया लेकिन यह बात सच है कि बरनाला के पास अब पहले जितनी ताकत नहीं थी।
बरनाला को अध्यक्ष पद से हटाया
प्रकाश सिंह बादल और गुरु चरण सिंह टोहड़ा के नेतृत्व वाले बागी गुट के नेताओं ने मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला के खिलाफ 1986 में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में बरनाला को अकाली दल के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और प्रकाश सिंह बादल को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक में यह भी घोषणा की गई कि बरनाला को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।
बादल और टोहड़ा ने कहा कि उनका दल ही असली अकाली दल है जबकि बरनाला के समर्थकों ने इसका विरोध किया। बादल और टोहड़ा का कहना था कि दरबार साहिब में सुरक्षा बलों को जाने की अनुमति देना पूरी तरह गलत है और बरनाला ने पार्टी के साथ धोखा किया है।
अकाली दल के नेताओं का कहना था कि सुरजीत सिंह बरनाला ने अकाली सिद्धांतों को त्याग दिया है और वह केंद्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि बरनाला आनंद साहिब प्रस्ताव से दूर चले गए हैं। बादल और टोहड़ा गुट के नेताओं ने कहा कि सिखों का समर्थन हासिल करने वाली अकाली दल की सरकार को कभी भी गोल्डन टेंपल के अंदर ऐसे ऑपरेशन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जबकि बरनाला के समर्थकों का कहना था कि सरकार के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही हथियारबंद उग्रवादियों से निपटने की भी एक बड़ी चुनौती थी।
ऐसे वक्त में बरनाला सरकार के लिए कांग्रेस का समर्थन बेहद जरूरी था। पंजाब बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था और कांग्रेस समर्थन वापस नहीं ले सकती थी।
केंद्र ने बरनाला सरकार को किया बर्खास्त
अकाली दल में लगातार चल रही लड़ाई के बीच हालात ऐसे बने कि केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कुल मिलाकर 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के समझौते के बाद पंजाब में जो शांति का माहौल बनने की उम्मीद जगी थी, वह गोल्डन टेंपल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, खालिस्तान का ऐलान और 1987 में बरनाला सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद खत्म हो गयी।
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