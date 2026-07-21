अकाली दल (लोंगोवाल) के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल की 20 अगस्त, 1985 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर संगरूर जिले के शेरपुर गांव में हमला किया गया था। इस हमले से सिर्फ 27 दिन पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके बीच एक समझौता हुआ था जिसे राजीव-लोंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता कहा जाता है।

इस समझौते का मकसद पंजाब में उस वक्त चल रहे अस्थिरता के माहौल को खत्म करना था लेकिन लोंगोवाल की हत्या के बाद राज्य में एक बार फिर हालात खराब होने लगे।

तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोगोंवाल की हत्या की निंदा की और लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि लोंगोवाल को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि पंजाब समझौते का पालन किया जाए।

कांग्रेस नेता देवदत्त खुल्लर की हत्या

इसी दौरान जालंधर में जिला कांग्रेस कमेटी (आई) के महासचिव देवदत्त खुल्लर की भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी (आई) के अध्यक्ष गुरदयाल सैनी और पार्टी के कार्यकर्ता गुरबचन सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

पंजाब समझौते का राज्य में काफी स्वागत हुआ। पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल अर्जुन सिंह ने भी इस समझौते को लेकर काफी खुशी जताई और देशभर के अलग-अलग इलाकों के 50 से ज्यादा सांसदों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता पंजाब में संघर्ष और अनिश्चितता के दौर को खत्म कर गया और शांति, समृद्धि और तरक्की लाएगा।

पंजाब के राजनीतिक दलों- कांग्रेस (आई), भाजपा, सीपीएम व अन्य ने इसका स्वागत किया था लेकिन जोगिंदर सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब समझौते के पूरी तरह खिलाफ थे।

क्या था पंजाब समझौते में?

उस दौरान पंजाब हिंसा, तनाव और आतंकवाद के बेहद खराब दौर से गुजर रहा था। इस समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने, हिंदी भाषा क्षेत्रों को हरियाणा को दिए जाने को लेकर सहमति बनी थी। पंजाब समझौते में सेना से रिटायर्ड हुए लोगों का पुनर्वास करना और आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को सरकारिया कमीशन को भेजा जाना भी शामिल था।

पंजाब में उग्रवादी राजीव गांधी-लोंगोवाल समझौते के खिलाफ थे क्योंकि उनकी मांग एक अलग राष्ट्र की थी जबकि पंजाब समझौता भारत के संवैधानिक दायरे के भीतर पंजाब की समस्याओं को हल करने की कोशिश में एक बड़ा कदम था। उग्रवादियों का मानना था कि लोंगोवाल ने सिख समुदाय के हितों से समझौता किया है।

केंद्र ने जारी किया था टिकट

लोंगोवाल को शांतिप्रिय नेता माना जाता था और वह पंजाब में हिंसा, अस्थिरता को बातचीत के जरिए खत्म करना चाहते थे। इसलिए उन्हें संत लोंगोवाल भी कहा जाता था। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त, 1987 को उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था।

लोंगोवाल का जन्म 2 जनवरी 1932 को संगरूर (उस समय पटियाला) के गिदरियानी गांव में हुआ था। उन्होंने सिख धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था। संगरूर के लोंगोवाल गांव में उन्होंने एक गुरुद्वारा बनवाया था और इसके बाद उनके नाम के साथ ‘लोंगोवाल’ जुड़ गया।

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पंजाब कई साल तक जलता रहा और इसमें बड़ी संख्या में बेकसूर हिंदुओं और सिखों की जान गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।