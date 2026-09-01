भारतीय सेना की सिकंदराबाद छावनी से चार AK-47 असॉल्ट राइफलें चोरी होने का मामला सामने आया है। तेलंगाना के उच्च सुरक्षा वाले सिकंदराबाद छावनी परिसर से चार एके-47, 6 पिस्तौल और एक इंसास राइफल सहित 11 हथियार चोरी हो गए। यह घटना रविवार रात को घटी बताई जा रही है।

आरोप है कि हथियार मद्रास रेजिमेंट परिसर के एक कमरे से चुराए गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस क्षेत्र में सैन्यकर्मी और कुछ नागरिक कर्मचारी आते-जाते रहते हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत के बाद, पुलिस ने सोमवार को चोरी का मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में गोदाम में आने वाले लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है।

सेना को अंदरूनी मिलीभगत का संदेह

अधिकारियों के अनुसार, मलकाजगिरि पुलिस आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी इस जांच में शामिल हैं। सेना को अंदरूनी मिलीभगत का संदेह है इसलिए उसने इलाके को सील कर दिया है और गार्डों और सुरक्षाकर्मियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की शिकायत के अनुसार, किसी ने हाई सिक्योरिटी एरिया में घुसपैठ की और ताला, दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस और सेना के अधिकारी अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने सेना रेजिमेंट के पूर्ण सहयोग से जांच शुरू कर दी है।”

भारतीय सेना के फैसले को किया रद्द

Armed Forces Tribunal ने भारतीय सेना के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक अग्निवीर को सर्विस से हटा दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने उसकी बहाली का आदेश दिया है और सेवा से जुड़े सभी लाभ देने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिस आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप अग्निवीर पर लगाया गया था, वह घटना उसके नाबालिग रहते हुई थी। ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

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भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका की चर्चित जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल अब भारत में असेंबल और इंटीग्रेट की जाएगी। इस दिशा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों ‘रेथियॉन’ और ‘लॉकहीड मार्टिन’ के साथ एक समझौता किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें