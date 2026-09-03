अजमेर में खाद्य सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की जांच में एक नमकीन बनाने वाली यूनिट में फर्श पर गिरे टूटे नूडल्स को दोबारा इकट्ठा कर उनसे भुजिया तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, इन नूडल्स को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले किसी तरह का हीट ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा रहा था।

यह मामला अजमेर के रूपनगढ़ इलाके में स्थित ‘सीजी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है। FSSAI की टीम ने यूनिट का निरीक्षण कर वहां खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और जरूरी नियामकीय नियमों से जुड़ी कई कथित खामियां पाईं। जांच के बाद कंपनी को आवश्यक मंजूरी के बिना वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन रोकने का निर्देश दिया गया है।

फर्श से उठाकर टूटे नूडल्स को बनाया जा रहा था भुजिया

FSSAI के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि उत्पादन के दौरान टूटे और फर्श पर गिरे नूडल्स को इकट्ठा किया जा रहा था। इसके बाद इन्हें दोबारा प्रोसेस करके भुजिया उत्पादों में इस्तेमाल किया जा रहा था। खास बात यह है कि दोबारा इस्तेमाल से पहले इन नूडल्स को हीट ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जा रहा था।

अधिकारियों ने यह भी पाया कि यूनिट में पैकेजिंग पर पहले की तारीखें इस्तेमाल किए जाने की शिकायत से जुड़ी खामियां थीं। इसके अलावा उत्पादन, स्वच्छता और रिकॉर्ड से संबंधित व्यवस्थाओं में भी कमियां मिलीं।

बिना लाइसेंस बनाए जा रहे थे ‘Wai-Wai Mama’ के उत्पाद

जांच के दौरान FSSAI अधिकारियों को कुछ ऐसे भुजिया उत्पादों का भी पता चला, जिनके निर्माण के लिए जरूरी लाइसेंस या मंजूरी नहीं थी। इनमें ‘Wai-Wai Mama’ और ‘Wai-Wai Mama Punte’ नाम से पहचाने गए उत्पाद शामिल हैं।

FSSAI ने इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के कथित उल्लंघन के तौर पर दर्ज किया है। इस धारा के तहत खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक लाइसेंस से जुड़े नियम लागू होते हैं।

32 हजार किलो से ज्यादा स्टॉक जब्त

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने फैक्ट्री परिसर से करीब 32,107.2 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया। इसमें खुले और टूटे हुए नूडल्स भी शामिल थे। FSSAI के मुताबिक, जांच में स्वच्छता व्यवस्था के साथ-साथ दस्तावेजों और कीट नियंत्रण से जुड़े रिकॉर्ड में भी कमियां सामने आईं।

अधिकारियों ने यूनिट से कई नमूने लिए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। इन नमूनों में खुले नूडल्स, वेज भुजिया उत्पाद, फ्राइंग लाइन में इस्तेमाल होने वाला खाना पकाने का तेल और ‘Wai-Wai Ready to Eat’ नूडल्स शामिल हैं।

1,925 डिब्बे एक्सपायर्ड तैयार उत्पाद भी मिले

अधिकारियों ने परिसर में रखे 1,925 बॉक्स एक्सपायर्ड तैयार उत्पादों को भी अपने कब्जे में लिया है। इसके साथ ही संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। FSSAI ने कंपनी को आवश्यक मंजूरी के बिना वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन तत्काल रोकने का निर्देश दिया है।

आगे की कार्रवाई प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट और निरीक्षण में सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर की जाएगी। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कंपनी के खिलाफ आगे और नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है।

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