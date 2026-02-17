हाल ही में हुए एनसीपी नेता अजित पवार के विमान हादसे को लेकर एक नई साजिश की चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला अब राजनीतिक और तकनीकी दोनों तरह से लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया है। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि हादसे की सही और निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि केवल जांच के जरिए ही इस पूरे घटनाक्रम के रहस्य को साफ किया जा सकता है।

संजय राउत ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से ब्लैक बॉक्स के बारे में चिंता जताई। उन्होंने बताया कि आमतौर पर विमान हादसों में ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित रखा जाता है और कई बार यह 20 साल बाद भी मिल जाता है। लेकिन अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स जल गया है, जो कि बहुत ही असामान्य और गंभीर स्थिति है। राउत ने कहा, “ब्लैक बॉक्स का जल जाना सामान्य नहीं है। यह तकनीकी रूप से और भी सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।”

संजय राउत ने यह भी कहा कि रोहित पवार, जो पवार परिवार के सदस्य हैं, तकनीकी मामलों को अच्छी तरह समझते हैं। अगर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, तो इसका मतलब यह है कि मामला और भी गंभीर है। राउत ने जोर देकर कहा कि अगर पवार परिवार चाहें तो उन्हें इस मामले की खुद जांच करनी चाहिए और सब तथ्य सामने लाने चाहिए।

उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। राउत का कहना है कि इस मामले में सरकार की नीयत सही नहीं लग रही है। उन्होंने साफ कहा कि केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही यह साबित किया जा सकता है कि यह हादसा केवल एक दुर्घटना था या इसके पीछे कुछ और कारण हैं।

इस हादसे के बाद राजनीति में भी हलचल मची हुई है। कई नेता और राजनीतिक पार्टियां इस घटना पर नजर रख रही हैं। एनसीपी के परिवार और समर्थक इस मामले को लेकर सच जानने की कोशिश में हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से लेगी और कितनी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच कराएगी।

संजय राउत के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला केवल एक हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ रहस्यमयी पहलू हो सकते हैं। पवार परिवार और विपक्षी दलों की मांग है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो और जो भी तथ्य सामने आएं, उन्हें जनता के सामने रखा जाए।

इस तरह, अजित पवार के विमान हादसे का मामला अब एक राजनीतिक और तकनीकी जांच का विषय बन गया है। इसके परिणाम न केवल पवार परिवार के लिए, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

एनसीपी नेता और राकांपा (शप) के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पिछले माह हुए विमान हादसे में उनके चाचा और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी और इस मामले में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक