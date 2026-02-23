Ajit Pawar Plane Crash Report: केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) नेता अजित पवार की जान लेने वाले विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी की जाएगी। पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी को बारामाती हवाई अड्डे के निकट एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी।

तकनीकी गड़बड़ियों का भी दावा

पुणे में एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने बात करते हुए मोहोल ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट घटना के दिन से एक महीने के भीतर, 28 फरवरी या उससे पहले जारी कर दी जाएगी। इस घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) के विधायक और शरद पवार के भजीते रोहित पवार ने कई संवाददाता सम्मेलन कर विमान कंपनी से जुड़ी कुछ अनियमितताओं और अन्य तकनीकी गड़बड़ियों का भी दावा किया था।

उन्होंने साजिश की भी आशंका जताई थी। शनिवार को कर्जत-जामखेड के विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि दुर्घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के. राम मोहन को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। रोहित पवार ने पत्र में कहा कि वीएसआर कंपनी और राममोहन नायडू की पार्टी (तेदेपा) से इसके संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन संबंधों की जांच एक स्वतंत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से यह काम होना चाहिए।

आरोपों को किया खारिज

पत्र की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई है। हालांकि, मोहोल ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पहले ही एक प्रेस बयान जारी कर दिया है जिसमें सर्वोच्च विमानन निकाय ने चल रही जांच से संबंधित सभी बातों पर स्पष्टीकरण दिया है।

मोहोल ने कहा कि एजेंसी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले जारी कर दी जाएगी। जांच से जुड़ी हर जानकारी सभी के सामने रखी गई है और रिपोर्ट अब सार्वजनिक की जाएगी। मैं किसी की भी टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहत। नागर विमानन मंत्रालय ने 19 फरवरी को कहा था कि दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी।