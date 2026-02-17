महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। 28 जनवरी को बारामती में यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स में आग लग गई थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने मंगलवार को कहा कि एक रिकॉर्डर से डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है, जबकि दूसरी यूनिट से डेटा निकालने के लिए विदेशी टेक्निकल मदद मांगी गई है।

AAIB ने क्या कहा?

AAIB ने कहा कि वह सभी टेक्निकल और प्रोसीजरल प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। AAIB ने अनुरोध किया कि क्रैश और इसकी जांच के बारे में अटकलें लगाने से बचा जाए। AAIB ने कहा, “दुर्घटना के दौरान दोनों रिकॉर्डर लंबे समय तक तेज गर्मी में रहे और उनमें आग लग गई। L3-कम्युनिकेशंस का बनाया हुआ डिजिटल फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) AAIB फ़्लाइट रिकॉर्डर लेबोरेटरी में सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। हनीवेल का बनाया हुआ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) की डिटेल्ड टेक्निकल जांच की जा रही है। डेटा निकालने में खास मदद के लिए स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि से मदद मांगी गई है।”

आमतौर पर हनीवेल फ़्लाइट रिकॉर्डर के लिए US को मुख्य स्टेट ऑफ़ मैन्युफैक्चर के तौर पर लिस्ट किया गया है। US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ़्टी बोर्ड (NTSB) अक्सर ऑफिशियल जांच और रेगुलेटरी मकसदों के लिए स्टेट ऑफ़ मैन्युफैक्चर के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। फ़्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग एयर क्रैश की जांच में बहुत जरूरी उपकरण हैं क्योंकि ये ज़रूरी एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस डेटा और संभावित टेक्निकल और इंसानी वजहों के बारे में जानकारी देते हैं। इससे दुर्घटना से पहले की घटनाओं का पता लगाने में मदद मिलती है।

AAIB ने कहा, “AAIB ब्यूरो ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और जांच के सही स्टेज पर आगे की जानकारी शेयर करेगा। AAIB सभी स्टेकहोल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वे अटकलों से बचें और जांच प्रोसेस को तय प्रोसिजर के हिसाब से आगे बढ़ने दें।”

सोमवार को रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया था कि क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट एक्सीडेंट के 20 दिन बाद भी जारी नहीं की गई है और चार्टर फ्लाइट ऑपरेटर VSR वेंचर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इससे शक और मज़बूत होता जा रहा है। इससे पहले रोहित पवार ने मांग की थी कि NTSB फ्रांस के ब्यूरो ऑफ़ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी, या UK की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जैसी किसी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसी से क्रैश की जांच करने के लिए कहा जाए। भारत के एयरक्राफ्ट जांच नियमों के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट और गंभीर घटनाओं की जांच AAIB करता है।

रोहित पवार ने लगाया था आरोप?

रोहित पवार दिल्ली की VSR के खिलाफ लापरवाही, रेगुलेटरी फेलियर, और ऑपरेशनल और क्रू में गड़बड़ी के आरोप भी लगाते रहे हैं। शुक्रवार को सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने कहा था कि लियरजेट 45 क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक क्रैश हुआ चॉपर मुंबई एयरपोर्ट से सुबह करीब 8:10 बजे उड़ान भरी और करीब 8:45 बजे रडार से गायब हो गया। सरकार की शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लेन सुबह करीब 8:44 बजे क्रैश हुआ। फ्लाइट वे दिखाता है कि एयरक्राफ्ट बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी में रनवे के साथ लाइन में आने के लिए एक लूप बना रहा था, इससे पहले ही वह रनवे के पास क्रैश हो गया। अजित पवार के साथ एयरक्राफ्ट में चार और लोग थे। इसमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक फ्लाइट अटेंडेंट और दो पायलट शामिल थे, और ये सभी मारे गए।

इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइज़ेशन (ICAO) की गाइडलाइंस के मुताबिक जांच करने वालों को हवाई हादसे के 30 दिनों के अंदर एक शुरुआती रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। हालांकि भारतीय एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जांच नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है और भारत शुरुआती रिपोर्ट के लिए 30-दिन की टाइमलाइन पर टिके रहने के लिए मजबूर नहीं है। फिर भी सूत्रों के मुताबिक हादसे की अहमियत को देखते हुए शुरुआती रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है।

हालांकि यह साफ नहीं है कि इस स्टेज पर शुरुआती रिपोर्ट कितनी डिटेल्ड होगी। पहले AAIB की शुरुआती रिपोर्ट ज़्यादातर एयरक्राफ्ट और क्रू के बारे में फैक्ट्स बताने, हादसे की वजह बनने वाली घटनाओं की सीरीज तय करने, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के मलबे और जगह का कुछ बेसिक एनालिसिस देने और जांच में अब तक उठाए गए कदमों की लिस्ट बनाने तक ही लिमिटेड रही हैं। ज़्यादातर मामलों में वे काफी हद तक बिना नतीजे वाली होती हैं, और हादसे के फैक्ट्स और जांच की प्रोग्रेस तय करने तक ही लिमिटेड होती हैं। फाइनल जांच रिपोर्ट में आमतौर पर एक साल तक का समय लगता है और कभी-कभी इससे भी ज़्यादा लगता है।

क्रैश साइट से मिली शुरुआती जानकारी से पता चला कि इलाके में कम विज़िबिलिटी की वजह से हादसे में कोई रोल हो सकता है। क्रैश वाले दिन VSR के डायरेक्टर विजय कुमार सिंह ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि पायलटों को विज़िबिलिटी की दिक्कतें आ रही थीं। बारामती एयरपोर्ट एक रीजनल एयरस्ट्रिप है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग और प्राइवेट प्लेन ऑपरेशन के लिए किया जाता है। पढ़ें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया अजित पवार के विमान में कई बार हुआ विस्फोट

हादसे में समय अजित पवार के अलावा प्लेन में अजित पवार के PSO विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे। अजित पवार के शव की पहचान उनके कपड़ों से की गई है।