राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने सवाल उठाया है कि क्या अजित पवार के विमान दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी ठहराने की कोशिश हो रही है। रोहित पवार ने सवाल किया कि क्या वीएसआर वेंचर्स के मालिक वी के सिंह लीयरजेट विमान दुर्घटना के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं?

सीआईडी के एक ​​अधिकारी ने कोई विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा था कि सीआईडी ने पिछले सप्ताह सिंह से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। सीआईडी ​​ने सिंह से पूछताछ के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। मीडिया के एक वर्ग ने सीआईडी को दिए सिंह के कथित बयान का जिक्र किया था।

विमान कंपनी के मालिक मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे- रोहित पवार

रोहित पवार ने मीडिया के एक वर्ग में आए सिंह के इसी कथित बयान का हवाला देते हुए सोमवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”ब्लैक बॉक्स में वास्तव में क्या रिकॉर्ड हुआ था, यह अब तक सामने नहीं आया है। ऐसा है तो वीएसआर कंपनी के मालिक वी के सिंह को दुर्घटना के कुछ ही समय बाद कैसे पता चला कि यह पायलट की गलती थी?” उन्होंने कहा, ”अगर यह सज्जन कह रहे हैं कि गलती पायलट की थी और इस मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वह खुद को इससे दूर रखते हुए दोष किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।”

एनसीपी (एसपी) विधायक ने कहा कि जब तक अधिकारी विमान दुर्घटना के बारे में ठोस और विश्वसनीय जानकारी जारी नहीं करते, तब तक लोगों को किसी भी चर्चा या निराधार दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विधायक ने बताया कि कभी रिपोर्ट में कहा जाता है कि विमान का ‘ब्लैक बॉक्स’ जल गया है जबकि कभी दावा किया जाता है कि डेटा बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ”जांच एजेंसियां ​​इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं।”

FIR से इनकार पर एनसीपी विधायक के गंभीर आरोप

इससे पहले भी विधायक रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस ने उस विमान हादसे में एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस रवैये से दुर्घटना को लेकर संदेह और गहरा हो गया है। रोहित पवार ने दावा किया कि सरकार और प्रशासनिक तंत्र किसी को संरक्षण दे रहे प्रतीत होते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

वीएसआर वेंचर्स द्वारा संचालित एक लीयरजेट 45 विमान 28 जनवरी 2026 को पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी।

(भाषा के इनपुट के साथ)