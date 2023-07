Maharashtra NCP Crisis: ‘आपकी उम्र 80 पार हो गई है, रिटायर क्यों नहीं होते’, जानिए अजित पवार के भाषण की बड़ी बातें

Ajit Pawar ने बैठक के बाद मंच से बोलते हुए कहा कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार को रिटायर हो जाना चाहिए।

Ajit Pawar ने कहा कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे (ANI Image)

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस समय भयंकर सकंट का दौर देख रही है। शरद पवार के खिलाफ उनके भतीजे अजित पवार ने खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। बुधवार को मुंबई में अपने गुट की बैठक के बाद अजित पवार ने जमकर अपने मन की भड़ास निकाली। उन्होंने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2004 में एनसीपी के कांग्रेस पार्टी से ज्यादा विधायक थे। अगर हमने उस समय कांग्रेस पार्टी को सीएम पद नहीं दिया होता तो आजतक राज्य में सिर्फ NCP का मुख्यमंत्री होता। उन्होंने कहा कि साल 2017 में भी हमने वर्षा बंगले में मीटिंग की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर छगन भुजबल, जयंत पाटील और अन्य नेताओं के साथ हम वहां गए थे। बीजेपी के कई नेता भी वहां थे। वहां हमारे बीच कैबिनेट में मंत्रालयों को लेकर और विभिन्न मंत्री पदों को लेकर चर्चा हुई लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। अजित पवार ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने अपनी सियासी यात्रा शरद पवार की छत्रछाया और मार्गदर्शन में ही की है। उन्होंने कहा कि आपमें हम सभी की आस्था है लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आज देश स्तर, प्रदेश स्तर पर राजनीति चल रही है। जो पार्टी जनता के लिए काम करती है, सभी जाति-धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, संविधान के अनुरूप न्याय काम करती है, वो आगे बढ़ती है। प्रफुल्ल पटेल बोले- जब शिवसेना स्वीकार तो बीजेपी क्यों नहीं? इससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने अजित गुट समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को मंजूर कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या समस्या है। हम एक स्वतंत्र यूनिट के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के साथ गए और अब वो एकजुट विपक्ष कहा हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पटना मीटिंग में शामिल होने के लिए मैं भी शरद पवार के साथ गया था। वहां का सीन देखकर मुधे हंसी आई। वहां 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के पास सिर्फ 1-1 लोकसभा सांसद था। एक पार्टी ऐसी भी थी जिसके सांसदों की संख्या शून्य थी। वो दावा करते हैं कि वो बदलाव लाएंगे। हमने एनडीए में शामिल होने का फैसला देश और पार्टी के हित में लिया है न कि अपने खुद के हित में।

