जिन सुनील तटकरे को शरद पवार ने NCP से निकाला, अजित गुट ने उन्हीं को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने जयंत पाटिल को पद से हटाने की सूचना दे दी है और पार्टी में जो बदलाव करने थे वो कर दिया है।

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के दूसरे नए डिप्टी सीएम अजित पवार (फोटो सोर्स: ANI)

महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम बढ़ता ही जा रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं अजित पवार गुट ने भी बड़ा फैसला लिया है और संगठन में बदलाव किया है। प्रफुल्ल पटेल ने बदलाव की जानकारी देते हुए कहा है कि हमने जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उनकी जगह सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र से जुड़े फैसले सुनील लेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने दी बड़ी जानकारी प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने जयंत पाटिल को पद से हटाने की सूचना दे दी है और पार्टी में जो बदलाव करने थे वो कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि अजित पवार के नेतृत्व में एक नई शुरुआत है और हम सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार अब एनसीपी विधायक दल के नेता हैं। वहीं अजित पवार ने कहा कि विधायकों की बड़ी संख्या हमारे साथ है और हम पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता अजित पवार के साथ हैं। वहीं अजित पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि सारे फैसले पार्टी के पक्ष में लिए गए हैं। Also Read अभी की नहीं… कई साल पुरानी है चाचा-भतीजे की अनबन, आखिर क्यों शरद पवार से नाराज रहते हैं अजित? बीजेपी की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए पीएम के नेतृत्व में अगर कोई हमारा समर्थन कर रहा है तो यह राज्य के हित में है। उन्होंने कहा कि 2019 में लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए वोट दिया लेकिन उन्हें बनने से रोका गया। हमने न तो किसी को तोड़ा है, न ही एकनाथ शिंदे के समय हमने किसी से कहा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते। यह हमारा व्यवसाय और संस्कृति नहीं है और हमने केवल समर्थन मांगा है। उद्धव ठाकरे के व्यवहार के कारण एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ी। पीएम मोदी, देवेंद्र और एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र को नंबर 1 पर ले जाएगी। 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को पीएम बनने के लिए पूर्ण बहुमत मिलेगा।

