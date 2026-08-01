केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में योगदान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल को लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि अजित डोभाल ने 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा फ़ैसले के पीछे अहम भूमिका निभाई है। अमित शाह ने कहा कि NSA की सलाह और स्ट्रेटेजिक इनपुट भारत के सुरक्षा ढांचे और रक्षा तैयारियों को मज़बूत करने में अहम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा में अजित डोभाल का योगदान इतना अहम रहा है कि इतिहास उनके लिए एक सुनहरा पन्ना सुरक्षित रखेगा।

गृह मंत्री ने सुनाया अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का किस्सा

गुजरात के गृह मंत्री के तौर पर अपने समय को याद करते हुए अमित शाह ने बताया कि अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने पहली बार अजित डोभाल से कैसे बात की थी। उन्होंने कहा कि उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस को हमलों की जांच करते समय अजित डोभाल से सलाह लेने की सलाह दी थी। अमित शाह ने कहा, “मुझे याद है कि अजित जी मेरे घर आए थे। उन्होंने जो टिप्स दीं, उनका नतीजा यह हुआ कि गुजरात पुलिस ने न सिर्फ अहमदाबाद बम ब्लास्ट, बल्कि पूरे देश में हुए 13 बम ब्लास्ट को एक साथ सॉल्व कर लिया। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।”

अमित शाह ने कहा, “NSA अजित डोभाल ने भारत की विदेश नीति को मज़बूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पीएम मोदी के हर फ़ैसले में अजीत डोभाल की बैकग्राउंड में ‘भूमिका और सलाह’ रही है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का एनालिसिस करेगा, तो ज़ाहिर है, अजीत डोभाल जी के लिए एक सुनहरा पन्ना सुरक्षित रखना होगा, इसमें कोई शक नहीं है।”

अमित शाह ने कहा कि 2014 में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए पहले तैनाती में से एक अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त करना था। अमित शाह के अनुसार एक ऐसा कदम जिसने भारत की खुफिया स्थिति को बदल दिया।

अमित शाह ने कहा, “आज भारत की विदेश नीति स्टील की रीढ़ वाली विदेश नीति बन गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने आत्म-सम्मान के साथ-साथ दुनिया में अपनी स्थिति मज़बूत की है।” इंटेलिजेंस ब्यूरो में अजीत डोभाल के दशकों लंबे करियर की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक मज़बूत और ज़्यादा आत्मविश्वासी देश के रूप में उभरा है और अजीत डोभाल ने उस बदलाव में अहम योगदान दिया है।

अजित डोभाल के योगदान को अमित शाह ने किया याद

अमित शाह ने कहा, “2014 में NSA बनने के बाद अजीत डोभाल ने ज़मीन पर कई स्ट्रेटेजिक आइडिया को लागू करने में मदद की और भारत की आर्म्ड फोर्सेज़ को मॉडर्न बनाने, टेक्नोलॉजी को मज़बूत करने, ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने और देश की डिफेंस तैयारियों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में आर्म्ड फोर्सेज़ की डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें अजीत डोभाल ने इस प्रोसेस में अहम भूमिका निभाई है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स के कॉन्फिडेंशियल नेचर के कारण अजीत डोभाल के ज़्यादातर योगदान को कभी भी पब्लिक नहीं किया जा सकता।”

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राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में उपस्थित न होने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेते हुए इसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें