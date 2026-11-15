दिवाली के बाद इन दिनों दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार खराब होती जा रही है। कई जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 पार दर्ज की जा रही है। खराब हवा के मुद्दे को लेकर वाम दल का छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा लगातार आवाज उठा रही हैं। उन्होंने रविवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया है कि वह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय पहुंचेगी।

नेहा बोरा ने एक्स पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि उन्होंने इससे पहले भूपेंद्र यादव को ईमेल लिखकर मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है।

मेल का अभी तक कोई जवाब नहीं आया- नेहा बोरा

AISA की अध्यक्ष ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सोमवार यानी 16 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय जाएंगी। वीडियो में नेहा बोरा ने कहा, “नागरिकों ने भूपेंद्र यादव को जो अपनी तरफ से जो मेल लिखा था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा, हमने और कुछ अन्य लोगों ने भूपेंद्र यादव को एक मेल लिखा था, लेकिन हमारे परिवारों, दोस्तों की जिंदगी और भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में है, जो एक पब्लिक इमरजेंसी के बीच में या तो भूपेंद्र यादव जैसे चुप्पी साधे हुए हैं या रेखा गुप्ता, मोहन यादव जैसे लोगों की तरह एक से बढ़कर एक अवैज्ञानिक कारण बताकर पॉल्यूशन को सही ठहरा रहे हैं।”

Our plan is to visit Bhupendra Yadav tomorrow for our right to breathe.



What are your Monday plans? pic.twitter.com/lzVm6XpoJu — Neha (@neha_aisa) November 15, 2026

‘सोमवार का क्या प्लान है?’

वीडियो में आगे नेहा ने कहा, “आप फैसला कीजिए कि आप क्या करेंगे, हम कल भूपेंद्र यादव के कार्यालय पर दोपहर 2.00 बजे पहुंच रहे हैं।” उन्होंने लोगों से पूछते हुए कहा, “अपने भविष्य और एक बेहतर कल के लिए, राइट टू ब्रीद और राइट को लाइफ के लिए आपका सोमवार का प्लान क्या है? ये आप फैसला करें।”

शनिवार को भी जारी किया वीडियो

एयर पॉल्यूशन को लेकर भूपेंद्र यादव को लिखे मेल का जवाब न मिलने पर नेहा बोरा ने शनिवार को भी वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि दो दिन पहले 12 नवंबर को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को एक मेल भेजा गया। पर्यावरण मंत्रालय को भी मेल भेजा गया। हम खराब हवा में सांस लेने के लिए मजबूर क्यों हैं, इस बात का जवाब वो हमें दें। दो दिन के बाद भी न भूपेंद्र यादव ने हमें जवाब दिया और न ही उनके कार्यालय में। एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के बीच पर्यावरण मंत्री की चु्प्पी का क्या मतलब है?

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लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन AISA की प्रमुख नेहा बोरा ने मंदिर के पुजारियों पर विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद नेहा बोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नेहा बोरा ने कहा था कि महिलाओं को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से सुरक्षा की जरूरत है और मंदिरों के अंदर पुजारी दुष्कर्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील अमिता सचदेवा ने संसद मार्ग थाने में नेहा बोरा के खिलाफ शिकायत दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें