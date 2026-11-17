वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रहे हालात को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा के नेतृत्व में कैंसर मरीजों, छात्र कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों और आम नागरिकों के एक ग्रुप ने जोर बाग स्थित केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों को सेकंड एवेन्यू और जोर बाग रोड के चौराहे पर ही रोक दिया।

CAQM के अधिकारियों से मिले सभी प्रतिनिधि

इसके बाद पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार, प्रदर्शनकारियों नेशनल कैपिटल रीजन और आस-पास के इलाकों में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया। इसके बाद सोमवार शाम को नेहा, भवरीन कंधारी, आशीष जैकब और अन्य प्रतिनिधियों ने CAQM के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े और पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव उदय चौधरी से मुलाकात की।

प्रदर्शनकारी पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की मांग पर अड़े

यह मुलाकात एक घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात कराने की मांग दोहराई। प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा ने मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तीन वर्किंग डे होने के बाद भी मंत्रालय की ओर से उनके एक ईमेल का जवाब नहीं दिया गया और रविवार को मेल का जवाब मिला। नेहा ने बताया कि मंत्रालय की ओर से मिले जवाब में कहा गया कि मंत्री जी देश में नहीं हैं।

मंत्रालय की ओर से नेहा के ईमेल का आया यह जवाब

बता दें कि नेहा बोरा ने इस प्रदर्शन से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक मेल भेजा था, जिसमें वायु प्रदूषण और लोगों की सेहत पर इसके असर को लेकर चर्चा करने के लिए मुलाकात का समय मांगा था। रविवार देर शाम पर्यावरण मंत्रालय ने निदेशक वी. पझानियांदी के माध्यम से ईमेल का जवाब दिया गया था। इसमें बताया गया था कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए तुर्किये के अंताल्या जा रहे हैं इसलिए मुलाकात नहीं हो पाएगी।

‘पॉल्यूशन मंत्री जी के लौटने का इंतजार नहीं करेगा’

नेहा बोरा ने मंत्रालय के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि भले ही पर्यावरण मंत्री फिलहाल देश में नहीं हैं, लेकिन वायु प्रदूषण उनके लौटने का इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400, 600 और 800 तक पहुंचने का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी डॉक्टर लगातार प्रदूषण के कारण समय से पहले होने वाली मौतों को लेकर आगाह कर रहे हैं।

लंग्स कैंसर पेशेंट प्रोटेस्ट में हुईं शामिल

नेहा के साथ प्रोटेस्ट में शामिल 35 वर्षीय उर्वशी प्रसाद ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है, जो धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों में भी पाया जाता है। उर्वशी ने कहा कि दुनिया भर में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, जो वायु प्रदूषण और इस तरह के कैंसर के बीच संबंध को दिखाते हैं। उनके मुताबिक, उनके जैसे कई युवाओं में भी इस तरह के कैंसर का पता चल रहा है।

उन्होंने कहा कि वह एक जागरूक नागरिक के तौर पर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, ताकि इस समस्या की गंभीरता सरकार के सामने रखी जा सके। उर्वशी ने तत्काल कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को NCR क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले कई उद्योगों को बंद करने पर विचार करना चाहिए।

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पिछले कई सालों से लगातार इस मौसम में प्रदूषण एक संकट के रूप में खड़ा हो जाता है। यह एक खुला तथ्य है कि इसके बावजूद न तो सरकार को एहतियाती कदमों को लेकर गंभीर होना जरूरी लगता है, न ही आम लोग अपने स्तर पर इस समस्या के कारणों पर नियंत्रण की कोशिश करते हैं। खासतौर पर दिवाली के त्योहार के मौके पर लोगों के भीतर जिस तरह की लापरवाही देखी जाती है, वह हैरान करने वाली होती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…