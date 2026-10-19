ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के एक नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रूख किया है। नेहा बोरा ने पुलिस के उस नोटिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। नेहा बोरा हाईकोर्ट से इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग कर सकती हैं।

बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 126 और 130 के साथ सेक्शन 135(3) के तहत 18 अक्टूबर को जारी किए गए इस नोटिस में नेहा को 19 अक्टूबर को नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

क्या कहा गया था नोटिस में?

साथ ही इस नोटिस में उनसे “जांच के दौरान शांति बनाए रखने” के लिए एक श्योरिटी के साथ 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा गया है। नेहा बोरा ने पुलिस के इसी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। AISA की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नेहा बोरा ने अपनी याचिका में कहा है, “यह नोटिस पहली नजर में साफ नहीं है, असल में गलत है और संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन करता है।”

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क करेंगी नेहा

आइसा की लीगल टीम की ओर से यह बताया गया है नेहा ने तत्काल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क करने का विचार किया है। बयान में कहा गया है कि वकील भी नेहा की तरफ से SEM के सामने नोटिस का जवाब देने और मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट में चुनौती के बारे में बताने के लिए पेश होंगे।

‘सादे कपड़ों में नेहा का पीछा कर रही पुलिस’

AISA ने पुलिस के नोटिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि 16 अक्टूबर को हिरासत से रिहा होने के बाद से दिल्ली पुलिस कथित तौर पर सादे कपड़ों में नेहा का पीछा क्यों कर रही थी। एसोसिएशन ने पूछा कि क्या यह पुलिस प्रोटोकॉल था या उसे डराने की कोशिश थी। स्टूडेंट ग्रुप ने आरोप लगाया है कि नोटिस का मकसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को रोकना था। इसने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए बार-बार BNSS की धारा 163 का इस्तेमाल किया था।